آخر هفته تهران کجا برویم؟/ ۲۳ مکان دیدنی اطراف تهران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر هر هفته دنبال جواب این سؤال میگردید که برای تفریح در آخر هفتههای تهران کجا بریم، خبر خوب این است که در فاصله کمی از شهر، دهها مقصد سرسبز و آرام منتظرتان هستند. از پارکهای داخل شهر گرفته تا روستاها و ییلاقات اطراف، تهرانگردی آخر هفته میتواند بدون نیاز به سفر طولانی، حسابی حالوهوایتان را عوض کند. در ادامه، بهترین گزینهها برای خوشگذرانی آخر هفته در اطراف تهران را با هم مرور میکنیم تا بهترین تصمیم را برای تعطیلات پیش رو بگیرید.
جاهای دیدنی داخل تهران برای آخر هفته
پیش از هر چیز باید تصمیم بگیرید که تعطیلات آخر هفته تهران را داخل شهر میگذرانید یا ترجیح میدهید کمی از شلوغی فاصله بگیرید. اگر وقت محدودی دارید یا بچههای کوچک همراهتان هستند، تهران خودش هم پارکها و جاذبههای زیادی برای یک روز کامل تفریح دارد. جدول زیر لیستی از این مکانها را به همراه آدرس نشان میدهد:
پارک جنگلی لویزان: منطقه شیان، بین اتوبان امام علی و خیابان هنگام
پارک یاس فاطمی: دسترسی از بزرگراه شهید بابایی
پیست اسکی شمشک: ۵۷ کیلومتری شمالشرق تهران، رودبار قصران
پل طبیعت: منطقه ۳، بزرگراه مدرس، بین پارک طالقانی و پارک آب و آتش
دربند: خیابان دربند، نزدیک میدان تجریش
آبشار تهران: منطقه ۲۲ شهرداری، انتهای بزرگراه شهید خرازی
بام تهران: انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تفریحی ورزشی توچال
پارک جنگلی سرخحصار: منطقه ۱۳، حاشیه بزرگراه شهید یاسینی
پارک پردیسان: ضلع شمال بزرگراه حکیم، بین شیخ فضلالله و یادگار امام
پارک ملت: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش
دریاچه چیتگر: منطقه ۲۲، مسیر آزادراه تهران-کرج، بلوار کوهک
اتاق فرار: چندین شعبه در سطح شهر
شهربازی ارم: انتهای اتوبان شهید باکری، کیلومتر ۴ اتوبان تهران-کرج
پارک جمشیدیه: انتهای خیابان فیضیه، خیابان نیاوران
درکه: محله درکه، نزدیک ولنجک و تجریش
سایت شب به عنوان بزرگترین مرجع اجاره ویلا در این باره می گوید:
تهران همانقدر که شهر شلوغیها و ترافیکهای سنگین است، همانقدر که نه، بلکه بیشتر از حد انتظار دیدنی است. جاهای دیدنی تهران از پارکها گرفته تا کاخ موزهها و از مکانهای تفریحی لوکس و رستورانها و کافهها تا ییلاقات خوش آب و هوای اطراف شهر، پر از جذابیت و زیبایی است. تهران حتی به داشتن بهترین خیابانها نیز معروف است. در این شهر میتوان بهترین تجربهها را از شبگردی در بامهای باصفای تهران به دست آورد و در دل رویاییترین خیابانها، خاطرات ناب عاشقانه را رقم زد.
مقاصد نزدیک تهران برای تعطیلات
برای آخر هفته نزدیک تهران کجا بریم؟ پاسخهای زیادی وجود دارد، اما چند مقصد بهخاطر نزدیکی و تنوع جاذبههایشان محبوبترند:
لواسان: با باغها و رستورانهای دنج، فقط ۲۰ دقیقه با تهران فاصله دارد.
فشم و آهنگرک: برای علاقهمندان به طبیعت و پیادهرویهای کوتاه در دل کوهستان.
کردان: یکی از نزدیکترین مناطق ییلاقی به تهران، با باغهای سرسبز، ویلاهای استخردار و رستورانهای متنوع.
دماوند و طالقان: برای کسانی که وقت بیشتری دارند و میخواهند منظره کوهستانی کاملتری را تجربه کنند.
دریاچه شورمست: در میان جنگلهای سرسبز، با امکاناتی مثل قایق سواری و اسب سواری..
سد لتیان: یکی دیگر از مقاصد نزدیک با چشم اندازی آرامبخش.
سه مقصد پرطرفدار برای آخر هفته تهرانیها
سه مقصد زیر همیشه در صدر فهرست آخر هفته نزدیک تهران کجا بریم؟ قرار دارند:
۱. روستای برغان: این روستا در دل کوههای البرز غربی، بین دو رودخانه سنج و شاهرود و در ۸۰ کیلومتری تهران واقع شده است. برغان که به «سرزمین آلوچه» معروف است، جاذبههایی مثل حسینیه برغان، قلعه ایلخانی و باشگاههای اسب سواری دارد. با توجه به نزدیکی این منطقه به کردان، میتوانید برنامهی گردش خود را با اقامت در ییلاقات اطراف کامل کنید. کردان یکی از محبوبترین مقاصد برای فرار از شلوغی شهر است و شما میتوانید با اجاره ویلا کردان، بهجای رفتوبرگشت با عجله در یک روز، تعطیلات خود را در ویلایی مجهز و استخردار سپری کنید.
۲. روستای افجه: در ۳۰ کیلومتری شمالشرق تهران و در دهستان لواسان کوچک قرار دارد. برای رسیدن به آن باید از اتوبان بابایی وارد جاده لشکرک شوید و پس از عبور از شهر لواسان، تابلوی روستا را دنبال کنید. جاذبه اصلی افجه، دشت هویج (یا دشت گرچال) است که با کمی پیادهروی از روستا به آن میرسید؛ در کنارش آبشارهایی مثل پسوچیک و موآب، حمام تاریخی و درخت چنار ۴۰۰ساله هم از دیدنیهای این منطقه هستند.
۳. دشت لار: هم که در امتداد همین منطقه (بالادست افجه و نزدیک گلندوک) قرار دارد، با چشم اندازی وسیع و کوهستانی، مقصدی محبوب برای کسانی است که میخواهند علاوه بر طبیعتگردی، کمی هم کوهنوردی سبک را تجربه کنند.
اقامت و رزرو اقامتگاه در تعطیلات
گاهی برنامهریزی برای یک سفر کامل به بیرون از شهر سخت است، اما همچنان دلتان میخواهد آخر هفته را متفاوتتر از همیشه بگذرانید. در این حالت، یکی از راهحلهای ساده این است که یک شب را در محیطی متفاوت در همان تهران اقامت کنید؛ مثلاً نزدیک به یکی از مناطق گردشگری شهر یا در محلهای که کمتر رفتهاید. برای این منظور، اجاره سوئیت در تهران گزینهای ساده و بدون دردسر است که میتوانید حتی همان روز هم آن را رزرو کنید.
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جدول مقاصد آخر هفته اطراف تهران به همراه چک لیست
زود حرکت کنید: صبح جمعه معمولاً خلوتترین زمان جادههای اطراف تهران است.
مقصد را متناسب با وقتتان انتخاب کنید: اگر فقط نیمروز وقت دارید، لواسان یا سد لتیان بهتر از دماوند جواب میدهند.
از قبل غذا و وسایل ضروری را آماده کنید: خیلی از این مناطق در روزهای شلوغ، صف طولانی رستوران دارند.
اگر بارندگی احتمال دارد، مسیر جایگزین در نظر بگیرید: مناطق کوهستانی زودتر از تهران هوایشان تغییر میکند.
جمعبندی
برای تفریح در آخر هفتههای تهران، لازم نیست حتماً سفر طولانی برنامهریزی کنید. از پارکهای داخل شهر تا ییلاقات نزدیکی مثل کردان و لواسان، گزینههای زیادی برای یک روز یا حتی یک شب دنج و متفاوت وجود دارد. کافی است زود حرکت کنید و بگذارید طبیعت اطراف تهران بقیه کار را انجام دهد.
سوالات متداول
آخر هفته نزدیک تهران کجا بریم که خیلی دور نباشد؟
لواسان، فشم و سد لتیان از نزدیکترین و در دسترسترین مقاصد برای یک نیمروز یا یک روز تفریح هستند.
مقصد مناسب برای آخر هفته با خانواده کدام است؟
دریاچه شورمست بهخاطر امکانات تفریحی متنوعش مثل قایقسواری و اسبسواری، گزینه خوبی برای خانوادههاست.
کدام مقصد برای اقامت شبانه آخر هفته مناسبتر است؟
کردان بهخاطر نزدیکی به تهران و تنوع اقامتگاهها، یکی از بهترین گزینهها برای کسانی است که میخواهند آخر هفته را با یک اقامت شبانه کامل کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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