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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

خانه پدری شهیدان باکری در میاندوآب به موزه تبدیل می‌شود

خانه پدری شهیدان باکری در میاندوآب به موزه تبدیل می‌شود

ارومیه - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌ غربی از برنامه‌ریزی برای تبدیل خانه پدری شهیدان مهدی و حمید باکری در میاندوآب به موزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای تبدیل خانه پدری شهیدان مهدی و حمید باکری در میاندوآب به موزه خبر داد و گفت: این بنای تاریخی که در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی کشور به ثبت رسیده، به‌عنوان یادمانی ماندگار حفظ و احیا خواهد شد.

مرتضی صفری افزود: خانه پدری شهیدان باکری در سال ۱۳۹۹ و پس از طی مراحل قانونی، با شماره ۱۲۲ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی کشور ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بنا که یکی از واحدهای مسکونی کارخانه قند میاندوآب به شمار می‌رود، به همراه حیاط حدود ۸۵۰ مترمربع مساحت دارد و در سال ۱۳۱۲ ساخته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: این مکان علاوه بر ارزش معماری و تاریخی، به دلیل پیوند عمیق با هویت ملی، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، از جایگاهی ویژه و نمادین در حافظه تاریخی مردم ایران برخوردار است.

وی همچنین بیان کرد: در جریان سفر لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان‌غربی، موضوع تبدیل خانه پدری شهیدان باکری به موزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 6906256

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      1 0
      پاسخ
      سلام به نظر من به جای موزه میشه خونه رو برای افرادی که واقعا نیازمند خونه هستن داد تا استفاده کنن

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