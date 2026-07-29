رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افرادی که سابقه دریافت مکرر خون یا فرآورده‌های خونی دارند،مصرف‌کنندگان مواد مخدر تزریقی، افرادی با سابقه خالکوبی یا اقدامات زیبایی با وسایل غیراستریل، کسانی که رفتارهای جنسی پرخطر داشته‌اند و همچنین افرادی که در آزمایش‌های دوره‌ای افزایش آنزیم‌های کبدی دارند، گروه های پر خطر بیماری هپاتیت هستند.

وی با بیان اینکه این افراد باید به منظور غربالگری به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای غربالگری مراجعه کنند، افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود یک درصد جمعیت کشور به هپاتیت B و حدود ۰٫۳ درصد به هپاتیت C مبتلا هستند.

وی تأکید کرد: با وجود شیوع پایین، شناسایی و درمان همین تعداد مبتلایان نیز برای دستیابی به هدف حذف هپاتیت به عنوان یک تهدید سلامت عمومی، ضروری است.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با تأکید بر نقش کلیدی تشخیص زودهنگام در حذف این بیماری، از کاهش چشمگیر شیوع هپاتیت B در کشور خبر داد و اعلام کرد: واکسیناسیون همگانی، شیوع این بیماری را در سراشیبی قرار داده است.

وی افزود: سازمان انتقال خون سال‌هاست که تمام خون‌های اهدایی را از نظر هپاتیت غربالگری می‌کند که این اقدام نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری داشته است.

فدایی با اشاره به پیشرفت‌های درمانی در کشور اظهار داشت: امروزه برای هپاتیت C داروهای بسیار مؤثری در دسترس است که بیماران با مصرف منظم آن‌ها به مدت ۹۰ روز، در بیش از ۹۰ درصد موارد به درمان کامل می‌رسند و پس از پایان درمان، آزمایش‌ها پاک شدن ویروس را تأیید می‌کنند.

وی افزود: برای هپاتیت B نیز درمان‌های دارویی مؤثر بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک تجویز و پیگیری می‌شود.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان از ارائه خدمات غربالگری، تشخیص و درمان هپاتیت در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری نواب صفوی اصفهان (میدان احمدآباد) خبر داد و گفت: این خدمات با حداقل هزینه و با پوشش بیمه‌ای در اختیار مراجعان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی واکسیناسیون تصریح کرد: واکسن هپاتیت B از ابتدای دهه ۷۰ شمسی در برنامه ایمن‌سازی کشوری قرار گرفته و تمامی نوزادان در بدو تولد آن را دریافت می‌کنند. این اقدام مهم، شیوع هپاتیت B را از بیش از ۳ درصد به حدود یک درصد کاهش داده است.

فدایی تأکید کرد: کارکنان نظام سلامت، جراحان، دندانپزشکان و تمامی افرادی که به دلیل شغل خود با خون و وسایل برنده در تماس هستند، باید وضعیت ایمنی خود را بررسی کرده و در صورت نیاز، دوز یادآور واکسن را دریافت کنند.

وی با دعوت از رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی گفت: بسیاری از مبتلایان تنها زمانی از بیماری خود مطلع می‌شوند که کبد دچار آسیب شدید شده است؛ در حالی که با اطلاع‌رسانی، غربالگری به‌موقع و درمان زودهنگام می‌توان از بروز عوارض جبران‌ناپذیر و نیاز به پیوند کبد پیشگیری کرد.

به گفته وی، علائمی مانند زردی پوست و چشم، تیرگی ادرار، بی‌اشتهایی، درد در ناحیه فوقانی راست شکم و تجمع مایع در شکم، معمولاً در مراحل پیشرفته بیماری ظاهر می‌شوند که نشان از آسیب شدید کبدی دارد.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به آمارهای اپیدمیولوژیک خاطرنشان کرد: خوشبختانه ایران جزو کشورهای با شیوع پایین هپاتیت B و C محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وظایف حیاتی کبد از جمله سوخت‌وساز، تولید پروتئین، ذخیره انرژی و سم‌زدایی بدن اظهار کرد: هپاتیت به التهاب کبد گفته می‌شود که مهم‌ترین انواع ویروسی آن شامل هپاتیت A، B و C هستند. هپاتیت‌های B و C به دلیل توانایی مزمن شدن و ایجاد آسیب‌های جدی مانند سیروز و سرطان کبد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

فدایی افزود: این ویروس‌ها عمدتاً از طریق تماس با خون آلوده، سرنگ و وسایل تیز مشترک، برخی تماس‌های جنسی و در مواردی از مادر به نوزاد منتقل می‌شوند.