دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجرد اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر شکار غیر مجاز در منطقه ای از گرمی با هماهنگی دادستان و همکاری پاسگاه مرزی آزادلو به محل اعزام شدند.

وی به کشف ادوات زنده گیری پرندگان شکاری و زینتی از جمله هفت عدد قفس، یک ست تور و قلاب زنده گیری در این ماموریت اشاره کرد و افزود: همچنین از این متخلف دو بهله دلیجه و یک قطعه سهره طلایی نیز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی با بیان اینکه متخلف جهت رسیدگی تحویل مقام قضایی شد، گفت: از عموم مردم و دوستداران محیط زیست تقاضا داریم هرگونه زنده گیری و قاچاق گونه های حیات وحش را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یاسامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.

مجرد همچنین ضمن قدردانی از دادستان و نیروهای مرزبانی تصریح کرد: برخورد قاطع و در عین حال عادلانه با متخلفان زیست‌ محیطی، نقش مهمی در صیانت از گونه‌های جانوری و حفظ سرمایه‌های طبیعی منطقه دارد.