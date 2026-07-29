هوای گرم تا اواخر هفته در ایلام تداوم دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: هوای گرم در استان ایلام و همچنین شهرهای مذهبی عراق همچنان مستقر است و دمای هوا در مناطق گرمسیری به بیش از ۵۰ درجه و در مناطق سردسیر مانند شهر ایلام نیز به بیش از ۴۰ درجه خواهد رسید و در شهرهای مذهبی عراق نیز دمای بیشینه بین ۴۵ تا ۴۹ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این هوای گرم طی فردا و پس‌فردا با یک تضعیف نسبی در برخی نقاط استان همراه خواهد بود، افزود: اما طی اوایل هفته آینده مجدداً تقویت شده و تداوم خواهد داشت و به همین دلیل، هشدارهای سطح زرد و همچنین سطح نارنجی برای استان صادر شده است و خطر گرمازدگی برای زائران و شهروندان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه توصیه می‌شود پیاده‌روی‌ها در ساعات خنک شبانه‌روز تنظیم شود، تصریح کرد: امروز و فردا در مناطق مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال غبار محلی و همچنین احتمال آسیب به سازه‌های سبک مانند موکب‌ها و چادرهای مستقر در مسیر تردد زائران وجود دارد.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم هوای گرم، زائران و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از گرمازدگی در نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: مصرف مایعات کافی، پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما و استفاده از لباس‌های سبک و خنک، از جمله توصیه‌های اصلی به زائران و شهروندان است و امیدواریم با رعایت این نکات، شاهد سفری سالم و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.