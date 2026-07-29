به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه یاد شده اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی بخش سرشیو با بهره‌برداری از نخستین پروژه پنل خورشیدی در سطح دهیاری‌های این بخش وارد مرحله جدیدی شد.

وی افزود: این پروژه با ظرفیت ۲۰ کیلووات و با هدف تقویت زیرساخت‌های انرژی و استفاده از ظرفیت‌های انرژی‌های پاک در روستای شیخ عطار اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

بخشدار سرشیو، در این رابطه اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بخش سرشیو و سیاست‌های محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این طرح نخستین پروژه پنل خورشیدی است که در سطح دهیاری‌های بخش سرشیو به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

بخشدار سرشیو با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی، گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز حرکت دهیاری‌ها به سمت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های انرژی پاک و پایدار باشد.

همراهی آموزش و پرورش در اجرای طرح

بهرامی همچنین از همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مریوان در روند اجرای این پروژه قدردانی کرد و این همراهی را در تحقق و به سرانجام رسیدن طرح مؤثر دانست.

وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق روستایی می‌تواند گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار در بخش سرشیو باشد.