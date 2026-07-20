عملیات بهره برداری‌ نیروگاه خورشیدی فریدن در روستای غرغن آغاز شد

عباس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار کرد: در راستای تحقق سیاستهای کلان دولت مبنی بر توسعه انرژیهای پاک و تأکیدات استاندار اصفهان بر بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای در تولید انرژیهای نو، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۶۵ کیلوواتی در روستای غرغن آغاز شد.
نصیری با بیان اینکه این طرح با پیگیریهای مستمر دهیاری و بخشداری مرکزی به مرحله اجرا درآمده است، افزود: این نیروگاه با ظرفیت ۶۵ کیلووات، در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی سطح شهرستان فریدن به شمار میآید که نقش مهمی در تقویت زیرساختهای انرژی منطقه ایفا خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری از اصلیترین اهداف اجرای این طرح است، تصریح کرد: اجرای چنین پروژههایی در روستاها، علاوه بر کمک به تولید برق پاک، گامی مؤثر در جهت خودکفایی دهیاریها و توسعه عمرانی روستاها محسوب میشود.
بخشدار مرکزی فریدن در خصوص جزئیات اعتباری این پروژه گفت: برای اجرای این نیروگاه خورشیدی مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که تمامی فرآیندهای فنی و اجرایی آن با نظارت دستگاههای مربوطه در حال پیگیری است.
نصیری ابراز کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، این پروژه با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال تکمیل است و طبق زمانبندی تعیینشده، در هفته دولت سال جاری افتتاح و به شبکه توزیع برق متصل خواهد شد. ابراز امیدواری میکنیم این پروژه به الگویی موفق برای سایر روستاهای شهرستان در مسیر توسعه پایدار تبدیل شود.
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