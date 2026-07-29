۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در شهرستان مهران پارک شده است

رضا دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار داشت: پارکینگ بزرگ اربعین تاکنون ۷۵ درصد تکمیل و با توجه به ظرفیت بالای این پارکینگ و پارکینگهای بخش خصوصی در پایانه مرزی و شهر مهران، تاکنون حدود ۱۰۰ هزار خودرو در شهرستان مهران پارک شده است و خوشبختانه همچنان ظرفیت پارک بیش از ۵۰ هزار خودروی دیگر نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه مدیریت پارکینگها با هماهنگی پلیس راهور و دستگاههای اجرایی انجام میشود، افزود: با برنامهریزی دقیق، خودروهای زائران به سمت پارکینگهای تعیینشده هدایت میشوند و با توجه به ظرفیت خالی موجود، هیچ گونه نگرانی برای پارک خودروهای زائران وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و پارک خودروها در ایام اربعین اندیشیده شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به اینکه پارکینگ بزرگ اربعین یکی از بزرگترین پارکینگهای کشور محسوب میشود، تصریح کرد: با همکاری شهرداری مهران و ناوگان حملونقل عمومی، زائران پس از پارک خودرو، به سرعت به پایانه مرزی منتقل میشوند.
دارابی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران خدماترسانی به زائران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاهها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه مشکلی در زمینه پارک خودروها و تردد زائران ایجاد نشود.
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