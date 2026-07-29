فراخوان «جشنواره هنری رسام» در چهارمحال و بختیاری اعلام شد

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فراخوان هفتمین دوره «جشنواره هنری رسام» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: این رویداد هنری در موضوعات «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «شکوه بدرقه (تشییع امام شهید)»، و «بعثت مردم (حضور حماسی در خیابان)» برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری با دعوت از عموم اهالی هنر و رسانه برای ارسال آثار به جشنواره هنری رسام، ادامه داد: این جشنواره در چند بخش‌ از جمله «بخش فیلم» برگزار می‌شود که شامل داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستندکوتاه و مستند بلند است.

وی افزود: علاقه‌مندان بخش موسیقی و سرود نیز می‌توانند تولیدات خود در موضوعات یاد شده را در قالب‌های سرود، موسیقی باکلام و موسیقی باکلام روی تصویر به دبیرخانه ارسال کنند.

ترکی یادآور شد: این رویداد هنری همچنین در بخش‌ هنرهای تجسمی شامل پوستر و عکس پذیرای آثار هنرمندان است که عکس به تفکیک چهار موضوع جشنواره، در هر موضوع یک برگزیده خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اعلام اینکه مهلت ارسال آثار تا 30 مرداد ماه اعلام شده است، گفت: هنرمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه استانی جشنواره به نشانی شهرکرد، تهلیجان شمالی، بلوار فجر انقلاب، موزه دفاع مقدس و مقاومت استان و یا از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره‌های 09933882075 - 09967090554 و نیز نام کاربری @defachb ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4 - 03832226163 داخلی 221 تماس حاصل کنند و یا به پایگاه اطلاع رسانی http://pelakehasht.com مراجعه نمایند.