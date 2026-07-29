  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

فراخوان «جشنواره هنری رسام» در چهارمحال و بختیاری اعلام شد

فراخوان «جشنواره هنری رسام» در چهارمحال و بختیاری اعلام شد

شهرکرد - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری از آغاز فراخوان هفتمین دوره «جشنواره هنری رسام» در استان خبر داد.

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فراخوان هفتمین دوره «جشنواره هنری رسام» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: این رویداد هنری در موضوعات «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «شکوه بدرقه (تشییع امام شهید)»، و «بعثت مردم (حضور حماسی در خیابان)» برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری با دعوت از عموم اهالی هنر و رسانه برای ارسال آثار به جشنواره هنری رسام، ادامه داد: این جشنواره در چند بخش‌ از جمله «بخش فیلم» برگزار می‌شود که شامل داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستندکوتاه و مستند بلند است.

وی افزود: علاقه‌مندان بخش موسیقی و سرود نیز می‌توانند تولیدات خود در موضوعات یاد شده را در قالب‌های سرود، موسیقی باکلام و موسیقی باکلام روی تصویر به دبیرخانه ارسال کنند.

ترکی یادآور شد: این رویداد هنری همچنین در بخش‌ هنرهای تجسمی شامل پوستر و عکس پذیرای آثار هنرمندان است که عکس به تفکیک چهار موضوع جشنواره، در هر موضوع یک برگزیده خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اعلام اینکه مهلت ارسال آثار تا 30 مرداد ماه اعلام شده است، گفت: هنرمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه استانی جشنواره به نشانی شهرکرد، تهلیجان شمالی، بلوار فجر انقلاب، موزه دفاع مقدس و مقاومت استان و یا از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره‌های 09933882075 - 09967090554 و نیز نام کاربری @defachb ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4 - 03832226163 داخلی 221 تماس حاصل کنند و یا به پایگاه اطلاع رسانی http://pelakehasht.com مراجعه نمایند.

کد مطلب 6902771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها