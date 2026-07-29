  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی شرکت پخش رازی در تیرماه ۱۴۰۵

ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی شرکت پخش رازی در تیرماه ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت پخش رازی، از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حمید بیرانوند، مدیرعامل شرکت پخش رازی، از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش و همدلی کارکنان، اصلاح فرآیندهای مالی، تقویت شبکه فروش و حمایت‌های صورت‌گرفته در مسیر تحقق اهداف سازمان دانست.

وی با اشاره به رویکردهای توسعه‌محور شرکت، بر نقش راهبردی گسترش بازارهای جدید و توسعه سبد محصولات تأکید کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای جدید و توسعه همکاری با تولیدکنندگان، توانستیم سهم بیشتری از بازار را به دست آوریم که این امر نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهبردهای مؤثر در صنعت پخش دارویی است.

مدیرعامل شرکت پخش رازی افزود: هدف ما تنها ثبت رکوردهای مقطعی نیست، بلکه با توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی، در مسیر بازگرداندن پخش رازی به جایگاه شایسته خود گام برمی‌داریم.

بیرانوند با اشاره به روند رو به رشد شرکت اظهار کرد: اجرای برنامه‌های تحول، موجب ارتقای جایگاه پخش رازی از رتبه ۱۷ به رتبه ۱۰ صنعت پخش کشور شده که نشان‌دهنده افزایش سهم بازار و بهبود عملکرد شرکت است.

وی همچنین از حمایت‌های راهبردی دکتر زارعی، مدیرعامل هلدینگ آینده‌پویا، و دکتر مرادی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، قدردانی کرد و گفت: این موفقیت‌ها با پشتیبانی مدیران ارشد هلدینگ و تلاش کارکنان شرکت محقق شده است.

بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری، ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر، موفقیت‌های بزرگ‌تری برای شرکت پخش رازی رقم بخورد.

کد مطلب 6902850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها