ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی شرکت پخش رازی در تیرماه ۱۴۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حمید بیرانوند، مدیرعامل شرکت پخش رازی، از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل برنامهریزی هدفمند، تلاش و همدلی کارکنان، اصلاح فرآیندهای مالی، تقویت شبکه فروش و حمایتهای صورتگرفته در مسیر تحقق اهداف سازمان دانست.
وی با اشاره به رویکردهای توسعهمحور شرکت، بر نقش راهبردی گسترش بازارهای جدید و توسعه سبد محصولات تأکید کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای جدید و توسعه همکاری با تولیدکنندگان، توانستیم سهم بیشتری از بازار را به دست آوریم که این امر نتیجه برنامهریزی دقیق و اجرای راهبردهای مؤثر در صنعت پخش دارویی است.
مدیرعامل شرکت پخش رازی افزود: هدف ما تنها ثبت رکوردهای مقطعی نیست، بلکه با توسعه بازار، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایه انسانی، در مسیر بازگرداندن پخش رازی به جایگاه شایسته خود گام برمیداریم.
بیرانوند با اشاره به روند رو به رشد شرکت اظهار کرد: اجرای برنامههای تحول، موجب ارتقای جایگاه پخش رازی از رتبه ۱۷ به رتبه ۱۰ صنعت پخش کشور شده که نشاندهنده افزایش سهم بازار و بهبود عملکرد شرکت است.
وی همچنین از حمایتهای راهبردی دکتر زارعی، مدیرعامل هلدینگ آیندهپویا، و دکتر مرادی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شفادارو، قدردانی کرد و گفت: این موفقیتها با پشتیبانی مدیران ارشد هلدینگ و تلاش کارکنان شرکت محقق شده است.
بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری، ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر، موفقیتهای بزرگتری برای شرکت پخش رازی رقم بخورد.
مدیرعامل شرکت پخش رازی، از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حمید بیرانوند، مدیرعامل شرکت پخش رازی، از ثبت فروش ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومانی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل برنامهریزی هدفمند، تلاش و همدلی کارکنان، اصلاح فرآیندهای مالی، تقویت شبکه فروش و حمایتهای صورتگرفته در مسیر تحقق اهداف سازمان دانست.
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