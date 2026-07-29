تأکید دادستان یاسوج و فرمانده سپاه فتح بر گسترش تعاملات قضایی و امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر چهارشنبه نشست مشترک دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان، با حضور معاونان دادسرا و فرماندهان سپاه برگزار شد و طی آن مهم‌ترین مسائل امنیتی، قضایی و اجتماعی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دادستان مرکز استان در این نشست با قدردانی از همکاری‌های سپاه فتح، بر نقش مهم ضابطان در اجرای دقیق قانون تأکید کرد و گفت: ضابطان باید در تمامی مراحل کشف جرم، حفظ ادله، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورات و نیابت‌های قضایی، قانون‌مداری، دقت و رعایت حقوق شهروندی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

سید وحید موسویان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: مقابله با مفاسد اقتصادی، قاچاق، جرائم سازمان‌یافته و جرائم فضای مجازی نیز با جدیت دنبال می‌شود و تحقق این اهداف نیازمند تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی مستمر میان دستگاه قضایی و ضابطان است.

سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان، تعامل نزدیک و مستمر میان دستگاه قضایی و سپاه را از ارکان اصلی تأمین امنیت پایدار برشمرد و اظهار کرد: سپاه فتح با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، حمایت از مأموریت‌های قانونی دستگاه قضایی، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، جرائم اقتصادی، قاچاق، تهدیدات امنیتی و صیانت از حقوق مردم را با جدیت در دستور کار دارد.

در پایان این نشست، طرفین بر استمرار برگزاری جلسات مشترک، تقویت هماهنگی‌های عملیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی دو مجموعه در راستای ارتقای امنیت، آرامش و حفظ حقوق مردم استان تأکید کردند.