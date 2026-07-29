زلنسکی از ترامپ ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت درخواست کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با آکسیوس در روز چهارشنبه گفت که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست بسته‌ای شامل ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت را قبل از زمستان آینده کرده است.

او افزود که ترامپ قادر به پایبندی به این توافق نیست، زیرا ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا به دلیل جنگ ایران کاهش یافته است. با این حال، او گفت که ترامپ موافقت کرده است که با اعطای مجوزهای تولید پاتریوت به اوکراین پیش برود.

زلنسکی مدعی شد که رابطه‌اش با ترامپ بسیار بهتر و سازنده‌تر شده است. او این تغییر را به موفقیت‌های اخیر اوکراین در جنگ علیه روسیه نسبت داد.

او به این خبرگزاری گفت که جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ویژه آمریکا احتمالاً طی دو هفته آینده برای مذاکره در مورد از سرگیری مذاکرات صلح به اوکراین سفر خواهند کرد.