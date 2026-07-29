تسلط روسیه بر دو منطقه دیگر در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهایش دو شهرک دیگر را در شرق و شمال شرقی اوکراین تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که واحدهایی از گروه نیروهای مرکز، شهرک سویتل در منطقه دونتسک اوکراین را تصرف کرده‌اند، در حالی که گروه نیروهای شمال، روستای نوا سیچ در منطقه سومی را به کنترل خود درآورده‌اند.

در همین حال، ستاد کل اوکراین ادعا کرد که نیروهایش به یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسیه در شهر ریازان حمله کرده‌اند که ظرفیت فرآوری سالانه حدود ۱۷ میلیون تن نفت خام را دارد.

پیش از این، روز چهارشنبه، پاول مالکوف، فرماندار منطقه‌ای ریازان گفت که شش نفر پس از حمله پهپادی اوکراین به این منطقه در بیمارستان بستری شده‌اند.

بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه، Wildberry، اعلام کرد که مرکز لجستیک خود در ریازان را تخلیه کرده و فعالیت در این مرکز را مطابق با رویه‌های ایمنی به حالت تعلیق درآورده است.