به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی ظهر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی اربعین، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین امسال با توجه به شرایط خاص داخلی و تحولات منطقهای، از جایگاه و اهمیت مضاعفی برخوردار است و حضور گسترده مردم در این اجتماع عظیم، جلوهای از امید، انسجام ملی و وفاداری به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
وی افزود: راهپیمایی اربعین همواره صحنه نمایش وحدت امت اسلامی بوده و امسال نیز با توجه به ایستادگیهای اخیر ملت ایران در برابر استکبار، این حضور مردمی از پیام و معنای عمیقتری برخوردار خواهد بود.
فرماندار قم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، ادامه داد: آخرین حضور ایشان در قم و وداع با مجاوران بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) پیش از عزیمت به عتبات، خاطرهای ماندگار در ذهن مردم است و ایشان به همراه خانواده معزز خود، پیشگامان زیارت اربعین امسال به شمار میروند.
وی گفت: همه دستگاهها و مجموعههای مسئول باید با نگاه تکریم زائران، زمینه خدمترسانی مطلوب به تمامی عاشقان سیدالشهدا (ع) را فراهم کنند، چه زائرانی که در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا حضور مییابند و چه افرادی که در آیینهای جاماندگان و دلدادگان حسینی در شهر قم شرکت میکنند.
مصوبات ستاد اربعین بلافاصله اجرا میشود
بقایی با اشاره به روند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بیان کرد: تمامی مصوبات ستاد اربعین شهرستان از زمان تصویب، جنبه اجرایی داشته و دستگاههای مسئول موظف به اجرای دقیق آن هستند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم میان مجموعههای خدمات شهری، حملونقل، امداد و نجات، جمعیت هلالاحمر، اورژانس و بخشهای انتظامی انجام شده تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
فرماندار قم تصریح کرد: رویکرد اصلی در اجرای برنامههای اربعین، تسهیلگری دولت و سپردن میدان خدمت به کمیتههای مردمی و مجموعههای خودجوش است تا ظرفیت عظیم مردمی بیش از پیش در خدمترسانی به زائران نقشآفرینی کند.
وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مشارکت مردمی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در برگزاری مراسم اربعین بوده و امسال نیز این ظرفیت با برنامهریزی منسجم مورد توجه قرار گرفته است.
نیازهای موکبها با فوریت تأمین خواهد شد
بقایی با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای پشتیبانی از موکبهای اربعین اظهار کرد: به منظور تقویت خدماترسانی، سهمیههای حمایتی ویژهای برای موکبهای مستقر در مسیرهای خدمترسانی اختصاص یافته است.
وی افزود: تأمین و توزیع رایگان چای مورد نیاز موکبها از محل انبارهای پشتیبانی انجام خواهد شد و همچنین بیش از ۲۰ هزار قوطی آب آشامیدنی برای استفاده در موکبها تخصیص یافته است.
فرماندار قم ادامه داد: بستر لازم برای ثبت نیازهای کالایی مدیران موکبها و تشکلهای مردمی نیز فراهم شده تا درخواستهای آنان در کوتاهترین زمان بررسی و پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته میان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، اقلام مورد نیاز موکبها با فوریت تأمین و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا خدمترسانی به زائران اربعین با کمترین دغدغه و بیشترین کیفیت انجام شود.
قم- فرماندار قم اربعین را جلوهای از همبستگی ملی و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و از اجرای بستههای حمایتی برای موکبها و آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی ظهر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی اربعین، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین امسال با توجه به شرایط خاص داخلی و تحولات منطقهای، از جایگاه و اهمیت مضاعفی برخوردار است و حضور گسترده مردم در این اجتماع عظیم، جلوهای از امید، انسجام ملی و وفاداری به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
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