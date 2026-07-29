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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

استاندار درگذشت حاج «علیرضا قهرمانی» مداح لرستانی را تسلیت گفت

استاندار درگذشت حاج «علیرضا قهرمانی» مداح لرستانی را تسلیت گفت

خرم‌آباد - استاندار لرستان در پیامی، درگذشت حاج «علیرضا قهرمانی» مداح لرستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در پیامی، درگذشت حاج «علیرضا قهرمانی» مداح لرستانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

فقدان حاج «علیرضا قهرمانی» مداح و ذاکر پیش‌کسوت استان لرستان در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، ضایعه‌ای غم‌بار برای دوستداران اهل‌بیت عصمت و طهارت، به‌ویژه هیئت عزاداران محله کهن درب دلاکان خرم‌آباد است.

اینجانب، ضمن آرزوی غفران الهی و علو درجات برای آن فقید سعید که عمرشان را در خدمت به خاندان عصمت و طهارت، صرف نمودند؛ این مصیبت را به بیت مکرم قهرمانی، هیئت‌های مذهبی استان لرستان، به‌ویژه محله بزرگ پشت بازار و درب دلاکان و عموم دوستداران سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت عرض می‌نمایم.
روحشان در جوار رحمت واسعه الهی و عنایات ویژه اهل‌بیت علیهم‌السلام، در آرامش باد.

کد مطلب 6902987

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