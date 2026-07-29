به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان حشد شعبی اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز وحشیانه آمریکا و عربستان سعودی علیه مقرهای این نیروها به ۲۰ تن افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد زخمی ها نیز در حملات مذکور به ۳۲ تن رسیده است.

علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برگزاری نشست فوق العاده امنیتی را صادر کرده است. این نشست بعد از تجاوز آمریکایی سعودی بامداد امروز علیه مواضع نیروهای حشد شعبی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، قرار است در نشست مذکور در خصوص تحولات امنیتی عراق رایزنی شده و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود. بعد از این نشست نیز یک بیانیه صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است بامداد امروز متجاوزان آمریکایی - سعودی ، پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های کربلا و نینوی و موصل را هدف حملات هوایی قرار دادند.

منابع عراقی افزودند که پایگاه‌های مقاومت در شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک در شمال عراق نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.