واکنش شدید اللحن هادی العامری به حمله سعودی-آمریکایی به حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، در پی شهادت و زخمی شدن جمعی از نیروهای حشد شعبی در حمله مشترک نیروهای عربستان سعودی و آمریکا، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر این اقدام را تجدید رویکرد خصمانه ریاض و نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و بر لزوم موضع‌گیری یکپارچه ملی برای دفاع از حاکمیت کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما با شدیدترین عبارات، تجاوز گستاخانه و غیرقابل توجیه نیروهای سعودی با پشتیبانی هوایی آمریکا علیه حاکمیت عراق و نیروهای مسلح این کشور و حمله به مقرهای حشد شعبی در چند نقطه از خاک عراق را که به شهادت و مجروح شدن جمعی از دلاورمردان الحشد الشعبی انجامید، به شدت محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه، ضمن محکومیت و تقبیح این تجاوز خطرناک، از دولت عراق درخواست شده است تا در برابر این تعدی به حاکمیت کشور و هدف قرار گرفتن نیروهای قهرمانی که نقش اصلی را در تحقق امنیت و ثبات کشور داشته اند و همچنان به تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی داعش ادامه می‌دهند، موضعی قاطع اتخاذ کند.

العامری در این بیانیه تاکید کرد: عراقی‌ها از این تجاوز آشکار از سوی کشوری همسایه که عراق همواره دست برادری و همکاری به سوی آن دراز کرده و در طول سال‌های سخت، نهایت صبر و خویشتن‌داری را نشان داده است؛ شوکه شد آن هم در حالی که گروه‌های تروریستی، اراضی آن کشور را مبدأ حرکت خود قرار دادند و از پشتیبانی و تسهیلاتی بهره‌مند می‌شدند که به فرستادن هزاران انتحاری و خودروی بمب‌گذاری‌شده و حمایت از تشکیل گروه‌های تروریستی برای ریختن خون فرزندان ملت عراق و جلوگیری از دستیابی عراق به امنیت و ثبات کمک می‌کرد.

هادی العامری با ابراز تأسف شدید از رویکرد خصمانه عربستان سعودی علیه عراق، ریاض را به فتنه‌انگیزی و تلاش برای افروختن آتش جنگ متهم و در عین حال تاکید کرد: در حالی که بغداد همواره با در پیش گرفتن سیاست حسن همجواری، همکاری‌های منطقه‌ای و گشودن صفحه‌ای جدید در روابط به دنبال کاهش تنش‌ها بوده، رژیم سعودی بدون هیچ دلیل یا مدرک موجهی دست به این اقدامات زده تا نقش محوری و ثبات‌آفرین عراق در منطقه را تضعیف کند.

دبیر کل سازمان بدر در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی آمریکا در حمایت از این حمله، واشنگتن را به بدعهدی و نقض توافق‌نامه امنیتی مشترک متهم کرد و افزود: امریکا به جای احترام به حاکمیت عراق و عمل به تعهداتش در دفاع از خاک و نیروهای مسلح این کشور، رفتاری خصمانه در پیش گرفته که این امر بازنگری کامل و جامع در تمام توافق‌ها و روابط با ایالات متحده به‌ویژه پیمان امنیتی دو کشوررا در راستای حفظ منافع ملی، عزت و حاکمیت عراق ضروری می‌سازد.

العامری در پایان با طلب آمرزش برای شهدای این حمله و شفای عاجل برای مجروحان تاکید کرد:امروز منطقه در برابر یک مرحله حساس قرار دارد که نیازمند موضعی یکپارچه، ملی و عراقی برای دفاع از حاکمیت و پاسداری از خون مردم عراق است.