ابراز اطمینان رئیس پلیس فدرال عراق به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، سرلشکر ستاد محمد قاسم الفهد رئیس پلیس فدرال عراق گفت: به همه زائرانی که برای شرکت در مراسم اربعین راهی شهر مقدس کربلا هستند اطمینان می‌دهیم هیچ موضوعی وجود ندارد که موجب نگرانی یا هراس آنان شود. حملاتی که اخیرا برخی از مقرهای حشد شعبی را هدف قرار داد، هیچ ارتباطی با مسیرهای تردد زائران ندارد.

وی تاکید کرد: طرح امنیتی ویژه مراسم اربعین طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال اجرا است و تمام مسیرهای منتهی به کربلا تحت پوشش امنیتی قرار دارند و امکانات خدماتی، موکب‌های پذیرایی و تیم‌های امداد و درمان در طول مسیر مستقر هستند.

سرلشکر الفهد ادامه داد: ما علاوه بر مشارکت در خدمات رسانی پزشکی از طریق خودروهای آمبولانس، در بخش خدمات‌رسانی نیز با به کارگیری اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها برای جابه‌جایی زائران همکاری کرده‌ایم. همچنین نیروهای مهندسی ما در بازگشایی مسیرها، آماده‌سازی محوطه‌ها و ایجاد پارکینگ برای خودروهای حامل زائران مشارکت دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ گونه رخداد یا نقض امنیتی در جریان برگزاری مراسم ثبت نشده است.

ورود ۲۱ هزار و ۲۹۳ هزار زائر اربعین از گذرگاه چذابه به عراق

از سوی دیگر محمود طه محمود مدیر گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) اعلام کرد که ورود و خروج زائران از این گذرگاه مرزی ادامه دارد.

او گفت که تاکنون ۲۱ هزار و ۲۹۳ هزار زائر وارد عراق و ۷ هزار و ۸۸۴ زائر از این گذرگاه از عراق خارج شدند.

محمود طه توضیح داد که اکثر این زائران، ایرانی هستند اما ۸۲ زائر پاکستانی نیز از این گذرگاه وارد عراق شدند و تاکنون هیچ زائر پاکستانی از این گذرگاه خارج نشده است.

او بیان کرد که شمار زائران افغانستانی نیز به ۶۷ نفر رسید و دو نفر نیز از عراق خارج شدند.

مدیر گذرگاه الشیب گفت که زائران از کشورهای دیگر نیز ۲۲ نفر بودند که از این گذرگاه وارد عراق شدند و ۵ نفر نیز از این گذرگاه از عراق خارج شدند.