بازشدن یک مسیر ترافیکی مهم و راهبردی برای تردد زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز یکشنبه از باز شدن یک مسیر ترافیکی مهم و راهبردی برای تسهیل و روان‌ سازی حرکت زائرانی خبر داد که از بغداد به سمت کربلای معلی برای شرکت در مراسم زیارت اربعین امام حسین (ع) حرکت می ‌کنند.

این ستاد در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که به منظور تسهیل تردد زائران اربعین حسینی که از بغداد عازم کربلا هستند، مسیر بغداد – پل الفاضلیه – جرف‌النصر تا شهر کربلا، از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه به روی زائران گشوده خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که این اقدام در چارچوب اجرای طرح‌ های امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین انجام می‌ شود و هدف آن، کاهش بار ترافیکی بر سایر محورهای اصلی، افزایش روانی عبور و مرور و تضمین امنیت و سهولت دسترسی زائران به کربلای مقدس است.