به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آماده سازی ۱۶ قطعه زمین برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در رودسر اظهار کرد: زمینی با پلاک ثبتی ۲۱۸ در منطقه گسکرمحله با سند به نام دولت برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در حال حاضر مراحل تهیه صورتمجلس تفکیکی این زمین در اداره کل راه و شهرسازی در حال انجام است تا فرآیند واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب قوانین مربوطه انجام شود.
فرماندار رودسر با اشاره به تعداد متقاضیان این طرح گفت: برای ۳۲ زوج واجد شرایط، ۱۶ قطعه زمین هر کدام به مساحت ۲۰۰ متر مربع پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: هر قطعه زمین به دو زوج واگذار میشود و به صورت مساوی، سهم هر خانواده سه دانگ از هر قطعه خواهد بود.
داداشی خاطرنشان کرد: تلاش میشود برای سایر متقاضیان واجد شرایط که پرونده تشکیل دادهاند نیز زمین مناسب شناسایی و تأمین شود تا زمینه بهرهمندی آنان از مزایای این طرح فراهم شود.
