۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

آماده‌سازی زمین برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در رودسر

رودسر- فرماندار رودسر از تأمین ۱۶ قطعه زمین برای ۳۲ زوج واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در منطقه گسکرمحله این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آماده سازی ۱۶ قطعه زمین برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در رودسر اظهار کرد: زمینی با پلاک ثبتی ۲۱۸ در منطقه گسکرمحله با سند به نام دولت برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر مراحل تهیه صورتمجلس تفکیکی این زمین در اداره کل راه و شهرسازی در حال انجام است تا فرآیند واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب قوانین مربوطه انجام شود.

فرماندار رودسر با اشاره به تعداد متقاضیان این طرح گفت: برای ۳۲ زوج واجد شرایط، ۱۶ قطعه زمین هر کدام به مساحت ۲۰۰ متر مربع پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: هر قطعه زمین به دو زوج واگذار می‌شود و به صورت مساوی، سهم هر خانواده سه دانگ از هر قطعه خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود برای سایر متقاضیان واجد شرایط که پرونده تشکیل داده‌اند نیز زمین مناسب شناسایی و تأمین شود تا زمینه بهره‌مندی آنان از مزایای این طرح فراهم شود.

