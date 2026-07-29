به گزارش خبرنگار مهر، صد و پنجاه‌ویکمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برگزاری هفتگی این مراسم، شامگاه سه‌شنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ در چهارراه نوبهار کرمانشاه برگزار خواهد شد.



این اجتماع از ساعت ۲۱:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و نیروهای انقلابی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بر تداوم حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و حفظ وحدت و اقتدار ملی تأکید خواهند کرد.



شعار محوری این هفته «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» اعلام شده است؛ شعاری که بر همبستگی، ایستادگی و همراهی مردم با آرمان‌های ملی و انقلابی تأکید دارد.



اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفته‌های گذشته به‌صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و به یکی از برنامه‌های ثابت مردمی در این استان تبدیل شده است.