مقاومت تنها راه تحقق وعده نصرت الهی است

حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: مؤمن در مکتب اهل‌بیت (ع) دارای نشانه‌های روشنی است که امام حسن عسکری (ع) در روایتی پنج علامت برای او برشمرده‌اند؛ اقامه ۵۱ رکعت نماز در شبانه‌روز، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست، سجده بر خاک و بلند گفتن «بسم‌الله الرحمن الرحیم» در نماز.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم و مقاومت اسلامی، گفت: محور اصلی این پیام، تأکید بر جهاد و مقاومت به‌عنوان تنها راه پیروزی و دستیابی به نصرت الهی است و هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن، خلاف وعده‌های الهی و آموزه‌های قرآنی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره توبه به‌صراحت بر مقابله با دشمنانی که عهدشکنی می‌کنند تأکید دارد و مسلمانان را به ایستادگی در برابر جبهه کفر فرا می‌خواند. وعده الهی نیز این است که در صورت پایداری، نصرت خداوند شامل حال مؤمنان خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه برخی مسئولان دچار خطای محاسباتی می‌شوند، خاطرنشان کرد: این خطا به معنای خیانت نیست، بلکه ناشی از نگاه مادی و غفلت از وعده‌های الهی است. نگاه توحیدی اقتضا می‌کند که قدرت خداوند بر همه قدرت‌های مادی مقدم دانسته شود و ملت ایران از تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هراسی نداشته باشد.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که دشمنان بارها عهدشکنی کرده‌اند و تکرار مذاکره با طرفی که به تعهدات خود پایبند نیست، نتیجه‌ای جز خسارت نخواهد داشت. مسئولان باید با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مبانی قرآنی، تصمیم‌گیری کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: حضور مردم در صحنه، مطالبه‌گری و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسئولان را در مسیر صحیح یاری می‌کند و از بروز خطاهای محاسباتی جلوگیری خواهد کرد.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای دینی، از خانواده‌ها خواست فرزندان و نوه‌های خود را به تحصیل در حوزه‌های علمیه تشویق کنند و گفت: تربیت طلاب متعهد و انقلابی از باقیات‌الصالحات است و می‌تواند در حفظ و ترویج معارف اسلامی و تربیت نسل آینده نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت احیای حوزه علمیه برادران در اردستان، بیان کرد: مردم متدین و ولایت‌مدار این شهرستان ظرفیت تربیت طلاب اثرگذار را دارند و امیدواریم با استقبال جوانان، زمینه تقویت مراکز علمی و دینی و تربیت سربازان واقعی امام زمان (عج) بیش از پیش فراهم شود.