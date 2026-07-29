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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

کشف ۳ راس دام سنگین قاچاق در مازندران

کشف ۳ راس دام سنگین قاچاق در مازندران

ساری - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۳ راس دام سنگین در عملیات مبارزه با قاچاق و خروج غیر مجاز دام زنده از استان، به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شرق این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا با محوریت پیشگیری از قاچاق دام و احشام؛ اجرای طرح استانی مبارزه با قاچاق و خروج غیرمجاز دام زنده در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی در شرق مازندران، یک خودرو نیسان حامل احشام زنده را که از مبدا استان گلستان به سمت استان مازندران و بدون مجوز از دامپزشکی در حال حرکت بود را شناسایی و نسبت به توقیف خودرو اقدام کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به کشف ۳ راس دام قاچاق فاقد مجوز حمل از خودروی مورد نظر گفت: کارشناسان مربوطه ارزش احشام قاچاق را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند و راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ داداش تبار از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6903231

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