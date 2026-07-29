ادای احترام نظامی دو جانباز ناوشکن دنا به تیم سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از جانبازان و بازماندگان ناوشکن دنا که پیش از این در کنار همرزمان خود سابقه اهدای خون داشتند و شماری از آن اهداکنندگان در حمله به ناوشکن دنا به شهادت رسیدند، صبح امروز با حضور در آیین افتتاح مرکز جامع اهدای خون دکتر جهانگیر احمدی، مورد تقدیر وزیر بهداشت قرار گرفتند.



این دو دریادل، از اعضای گروه اهدای خون ناوشکن دنا هستند که پیش‌تر به صورت گروهی در مرکز اهدای خون حضور یافته و خون خود را اهدا کرده بودند.



در میان آن جمع، شماری از اهداکنندگان خون در جریان حمله دشمن به ناوشکن دنا به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح و جانباز شدند.



ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حاشیه این مراسم، با قدردانی از این اقدام، از روحیه ایثارگرانه و استمرار فرهنگ اهدای خون در میان دریادلان ناوشکن دنا تجلیل کرد.