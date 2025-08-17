به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان با عذرخواهی از مردم بابت گرانی مرغ گفت: تا زمانی که نظام آماری استان اصلاح نشود، مشکلات بازار و نابسامانی قیمتها ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت پیشگیرانه اظهار داشت: باید بهگونهای عمل شود تا قبل از بروز مشکل، چارهاندیشی صورت گیرد.
وی با اشاره به تناقضهای آماری موجود در دستگاههای اجرایی افزود آماری که در جلسات ارائه میشود با واقعیت جامعه تفاوت دارد و نباید از دستگاههای مختلف شاهد آمارهای متفاوت باشیم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران همچنین با انتقاد از گرانی مرغ در بازار بیان کرد: شهروندان مازندران نباید مرغ را گرانتر بخرند در حالیکه این استان از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ کشور است.
وی توضیح داد: مرغداران به طور کلی متخلف نیستند زیرا مرغدار یک فعال اقتصادی است و طبیعی است به دنبال سود باشد، اما اگر تعداد محدودی از مرغداران یا واسطهها بخواهند اختلال ایجاد کنند باید بدون تعارف به دستگاههای نظارتی معرفی شوند.
وی جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد حداکثر ۲۴ ساعت پس از ارسال مرغ به کشتارگاه آمار دقیق توزیع را اعلام و به صورت روزانه در اختیار دستگاههای متولی قرار دهد.
وی در پایان بر لزوم ساماندهی نظام جامع آماری استان تأکید کرد و گفت: اختلافات آماری باید برچیده شود تا دیگر شاهد برهم خوردن تعادل بازار مرغ در مازندران نباشیم.
