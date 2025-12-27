جشنواره فیروزه فرصتی برای معرفی توان هنرمندان کرمانشاه

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فراخوان دهمین دوره جشنواره فیروزه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره کالاهای فرهنگی، این دوره در بخش‌های «ایده‌های فرهنگی با رویکرد استارتاپی»، «کسب‌وکارهای فرهنگی نوپا» و «کسب‌وکارهای فرهنگی تجاری‌شده» برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، بخشی ویژه و مستقل به کاربردهای خلاقانه هوش مصنوعی در صنایع فرهنگی اختصاص یافته که می‌تواند زمینه‌ساز ایده‌های نو و نوآورانه در این حوزه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه آثار ارسالی در حوزه‌های متنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: هدایای فرهنگی، اسباب‌بازی و عروسک، طراحی شخصیت و همچنین خلاقیت در استفاده از هوش مصنوعی از جمله محورهای اصلی داوری هستند و آثار بر اساس شاخص‌هایی مانند نوآوری، کیفیت و ایمنی، هویت فرهنگی، نیاز مخاطب و میزان انطباق با اهداف جشنواره ارزیابی می‌شوند.

تیموری ادامه داد: رقابت در دهمین دوره جایزه فیروزه در دو سطح استانی و ملی برگزار خواهد شد، به‌طوری‌که آثار پس از داوری اولیه در استان‌ها، به مرحله ملی راه یافته و در نهایت برگزیدگان نهایی معرفی می‌شوند.

وی با تشریح تقویم جشنواره گفت: ثبت‌نام و ارسال آثار از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود، غربالگری استانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و داوری اولیه ملی نیز در پایان همان ماه صورت می‌گیرد. ارسال فیزیکی آثار برای داوری نهایی از اوایل خرداد آغاز می‌شود و داوری حضوری تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آئین اختتامیه و نمایشگاه آثار برگزیده ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی جشنواره به نشانی jayezehfiroozeh.ir مراجعه کنند.

وی در پایان با اشاره به حضور موفق هنرمندان کرمانشاهی در دوره‌های گذشته گفت: هنرمندان استان در سال‌های قبل حضور پررنگ و اثرگذاری در جشنواره فیروزه داشته‌اند و موفق به کسب افتخارات استانی و ملی شده‌اند. جشنواره فیروزه فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنرمندان استان است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.