توقیف کشنده ولوو با رانندگی نوجوان۱۶ ساله در جاده توره- بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری گفت: مأموران پلیس راه توره بروجرد در حین گشت زنی در سطح این محور، یک کشنده ولوو را که راننده آن پسر نوجوان ۱۶ ساله بود را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهینامه رانندگی بوده، خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی تاکید کرد: انتظار است خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.