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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

توقیف کشنده ولوو با رانندگی نوجوان۱۶ ساله در جاده توره- بروجرد

توقیف کشنده ولوو با رانندگی نوجوان۱۶ ساله در جاده توره- بروجرد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از توقیف یک دستگاه کشنده ولوو با رانندگی نوجوان ۱۶ ساله در محور توره به بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری گفت: مأموران پلیس راه توره بروجرد در حین گشت زنی در سطح این محور، یک کشنده ولوو را که راننده آن پسر نوجوان ۱۶ ساله بود را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهینامه رانندگی بوده، خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی تاکید کرد: انتظار است خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6890678

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