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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

۷ تغییر کاربری غیرمجاز در شاهرود لو رفت؛ سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش

۷ تغییر کاربری غیرمجاز در شاهرود لو رفت؛ سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از شناسایی هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در ایام نوروز خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی را به ۱۳۱ گزارش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی غروب جمعه در بازدید اراضی زراعی و باغی شاهرود از شناسایی هفت مورد تغییر کاربری طی ایام نوروز خبر داد و اظهار داشت: به این واحدها اخطاریه‌های لازم داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه با هوشمندی و تلاش شبانه روزی گشت های حفاظتی این ساخت و ساز ها مورد شناسایی قرار گرفتند، افزود: با توجه به اهمیت حفظ خاک و ضرورت حفظ آن برای نسل آینده از پیشروی این ساخت و سازها جلوگیری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود حفظ کاربری اراضی کشاورزی و زراعی را یک وظیفه همگانی برشمرد و اظهار داشت: تضمین امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است.

غریب مجنی با تاکید بر اینکه خاک و امنیت غذایی برای نسل های آتی باید حفظ شود، تصریح کرد: برای این منظور می‌بایست از تخلفات پیشگیری شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست می شود تا هرگونه موارد تغییر کاربری، گودبرداری یا دیوارکشی در اراضی کشاورزی را به ۱۳۱ اطلاع‌ دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 6784994

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