https://mehrnews.com/x3cGKZ ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6902237 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ دیار آفتاب؛ تبلور صد و پنجاهمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو صد و پنجاهمین شب حماسه و مقاومت مردم دیار آفتاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6902237 کپی شد مطالب مرتبط فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد صد و پنجاهمین اجتماع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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