تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در قم تا پایان هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر پایه تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم تا روز جمعه نهم مردادماه با پایداری نسبی همراه خواهد بود و آسمان استان در این مدت عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: در عین حال، در برخی ساعات روز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان رخ خواهد داد و در برخی نقاط نیز شرایط برای وقوع گردوخاک مهیا است.



وی ادامه داد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد جهت غالب وزش باد در روزهای پیش‌رو شرقی خواهد بود و سرعت آن در برخی ساعات به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



وزش باد شدید تا پایان هفته ادامه می‌یابد



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: برای روز پنجشنبه هشتم مردادماه، آسمان استان صاف پیش‌بینی شده است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در نقاط مستعد استان رخ خواهد داد.



وی افزود: سرعت باد در این روز بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه و بیشینه دمای هوا نیز به ترتیب ۲۳ و ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان اظهار کرد: شرایط جوی در روز جمعه نهم مردادماه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان صاف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق همچنان تداوم خواهد یافت.



وی خاطرنشان کرد: در روز جمعه نیز جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و حداقل دمای هوا ۲۲ درجه و حداکثر آن ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



اختلاف دمای نقاط استان محسوس بود



مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به آمار دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۸.۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در ساعات بامدادی شبانه‌روز گذشته بوده است.



وی افزود: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته به شمار می‌رود.



ترابیان تأکید کرد: با توجه به استمرار وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق، آخرین بولتن‌های پیش‌بینی هواشناسی مبنای اطلاع‌رسانی درباره تغییرات احتمالی شرایط جوی خواهد بود.