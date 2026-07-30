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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در قم تا پایان هفته

تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در قم تا پایان هفته

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در برخی نقاط استان تا پایان هفته خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر پایه تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم تا روز جمعه نهم مردادماه با پایداری نسبی همراه خواهد بود و آسمان استان در این مدت عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: در عین حال، در برخی ساعات روز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان رخ خواهد داد و در برخی نقاط نیز شرایط برای وقوع گردوخاک مهیا است.

وی ادامه داد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد جهت غالب وزش باد در روزهای پیش‌رو شرقی خواهد بود و سرعت آن در برخی ساعات به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وزش باد شدید تا پایان هفته ادامه می‌یابد

کارشناس هواشناسی استان قم گفت: برای روز پنجشنبه هشتم مردادماه، آسمان استان صاف پیش‌بینی شده است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در نقاط مستعد استان رخ خواهد داد.

وی افزود: سرعت باد در این روز بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه و بیشینه دمای هوا نیز به ترتیب ۲۳ و ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

ترابیان اظهار کرد: شرایط جوی در روز جمعه نهم مردادماه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان صاف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق همچنان تداوم خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در روز جمعه نیز جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و حداقل دمای هوا ۲۲ درجه و حداکثر آن ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

اختلاف دمای نقاط استان محسوس بود

مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به آمار دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۸.۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در ساعات بامدادی شبانه‌روز گذشته بوده است.

وی افزود: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته به شمار می‌رود.

ترابیان تأکید کرد: با توجه به استمرار وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق، آخرین بولتن‌های پیش‌بینی هواشناسی مبنای اطلاع‌رسانی درباره تغییرات احتمالی شرایط جوی خواهد بود.

کد مطلب 6903560

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