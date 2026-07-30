شناخت منظومه فکری رهبر شهید، وظیفه خواص فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هماندیشی «رهبر شهید و کتاب» توسط انتشارات بهنشر با موضوع «رسالت اهل قلم از دیدگاه رهبر شهید» با حضور علیرضا مختارپور قهرودی، نویسنده، پژوهشگر و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در تالار شیخ بهایی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از نویسندگان، ناشران، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه همراه بود، ابعاد مختلف منظومه فکری رهبر شهید در حوزه فرهنگ، کتاب، نشر و مسئولیت اهل قلم مورد واکاوی قرار گرفت.
این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات بهنشر، با خوشامدگویی به حاضران، بر ضرورت تداوم نشستهای فرهنگی برای بازخوانی اندیشههای رهبر شهید در حوزه کتاب و نشر تأکید کرد.
وی با اشاره به پیوند عمیق رهبر شهید با کتاب و فرهنگ، اظهار داشت: حضور علیرضا مختارپور که سالها در حوزه کتاب و نشر با رهبر شهید ارتباط و همراهی داشته است، فرصت ارزشمندی برای اصحاب قلم و رسانه فراهم میکند تا با نگاه ایشان به کتاب، نشر و مسئولیتهای فرهنگی آشنا شوند.
مدیرعامل انتشارات بهنشر همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار این نشستها، زمینه تولید آثار فاخر و ترویج معارف رهبر شهید در عرصه کتاب و نشر بیش از گذشته فراهم شود.
گسترش معارف شیعی؛ مهمترین دستاورد حکومتهای شیعی
مختارپور در آغاز سخنان خود با مرور تاریخ حکومتهای شیعی، تأکید کرد: هرچند این حکومتها در دورههای مختلف دارای نقاط قوت و ضعف بودند، اما مهمترین دستاورد آنان، فراهم شدن بستر ترویج معارف اهلبیت(ع)، احیای نام و یاد ائمه اطهار(ع) و گسترش فعالیتهای علمی عالمان شیعه بود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی استمرار همین مسیر تاریخی در قالب حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است، شناخت اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید را لازمه فهم صحیح این تجربه تاریخی دانست.
منظومه فکری امام و رهبر شهید باید شناخته شود
این پژوهشگر با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره امام خمینی(ره)، اظهار کرد: مجموعه سخنان ایشان درباره بنیانگذار انقلاب اسلامی، منظومهای جامع از شخصیت، آرمانها و مکتب امام را ترسیم میکند و مطالعه آن برای فعالان فرهنگی، نویسندگان و پژوهشگران ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: رهبر شهید بارها بر مطالعه «صحیفه امام» و شناخت نظام معرفتی امام خمینی(ره) از سوی دانشجویان، طلاب و اصحاب فرهنگ تأکید کردهاند.
خطای خواص؛ آسیبی جدی در عرصه فرهنگ
مختارپور یکی از مهمترین هشدارهای رهبر شهید را «خطای خواص» عنوان کرد و گفت: اگر خواص فرهنگی، نویسندگان و ناشران بدون شناخت دقیق منظومه فکری امام و رهبر شهید به روایت و تحلیل بپردازند، در تشخیص آرمانها، اولویتها و وظایف فرهنگی دچار خطا خواهند شد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید فرهنگ را «ثقل اکبر» میدانستند، افزود: از همین رو، مسئولیت اهل فرهنگ در هدایت افکار عمومی و روایت صحیح معارف، مسئولیتی سنگین و تعیینکننده است.
رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، فرهنگ را از مهمترین محورهای اندیشه رهبر شهید دانست و گفت: در نگاه ایشان، فرهنگ روح جامعه، هویت ملت و زیربنای همه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و بدون اصلاح فرهنگی، دستیابی به پیشرفت پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: رهبر شهید همواره فعالان فرهنگی را به تولید آثار عمیق، متقن و اثرگذار فرا میخواندند و بر پرهیز از سطحینگری و روایتهای ناقص تأکید داشتند.
رسالت اهل قلم؛ روایت حقیقت برای ماندگاری مقاومت
مختارپور با اشاره به جایگاه هنر و ادبیات در اندیشه رهبر شهید، اظهار کرد: از نگاه ایشان، سرنوشت هیچ ملت و هیچ جریان مقاومتی تا زمانی که به زبان هنر و ادبیات روایت نشود، در حافظه تاریخ ماندگار نخواهد شد.
وی، رسالت نویسندگان، شاعران، ناشران، هنرمندان و اصحاب رسانه را روایت صادقانه، هنرمندانه و مسئولانه حقیقت دانست و تأکید کرد: آثار فرهنگی باید ضمن برخورداری از استحکام علمی و هنری، بر پایه ارزشهای اسلامی و منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر شهید شکل بگیرد.
مطالعه؛ پایه فهم اندیشه رهبر شهید
وی با اشاره به سیره علمی رهبر شهید، مطالعه را یکی از مهمترین ارکان شکلگیری اندیشه ایشان دانست و گفت: گستره تألیفات، درسهای تفسیری، تقریظها و نقدهای محتوایی رهبر شهید نشان میدهد که کتابخوانی، پژوهش و دقت علمی، بخش جداییناپذیر از زندگی فرهنگی ایشان بوده است.
مختارپور افزود: رهبر شهید درکنار تقریظ بر آثار ارزشمند، در مواردی نیز با صراحت به نقد محتوایی برخی کتابها و حتی نویسندگان میپرداختند؛ رویکردی که نشاندهنده اهمیت صداقت، استحکام فکری و سلامت روایت در تولید آثار فرهنگی است.
وی در ادامه، به برخی محورهای اصلی اندیشه رهبر شهید از جمله توحید، کرامت انسان، معاد، امید، مجاهدت، عدالت، عقلانیت، اخلاق، استقلال، آزادی، عزت و رفاه اشاره کرد و گفت: این آرمانها، پایههای منظومه فکری ایشان را تشکیل میدهد و راهبردهایی همچون مردمسالاری دینی، پایبندی به فقه جواهری، اخلاقمداری و مدیریت مبتنی بر ارزشها، مسیر تحقق این آرمانهاست.
مسئولیت نویسندگان و ناشران در تولید آثار اثرگذار
مختارپور با اشاره به تقسیمبندی رهبر شهید درباره کتاب، خاطرنشان کرد: از نگاه ایشان، کتاب باید در خدمت رشد فکری و فرهنگی جامعه باشد و نویسندگان، ناشران و متولیان فرهنگی در قبال آثار منتشرشده مسئولیت مستقیم دارند.
وی همچنین تأکید کرد که برای فهم صحیح بیانات رهبر شهید، نباید تنها به تیترهای سیاسی بسنده کرد؛ زیرا در لابهلای سخنان ایشان، مباحث عمیق معرفتی همچون توحید، معاد، انسانشناسی و مبانی فرهنگی نیز مطرح شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این نشست، مختارپور رسالت اهل قلم را اقدامی مخلصانه و مجاهدانه در تولید آثار مفید، اثرگذار و فاخر برای تبیین و ترویج معارف اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی بر پایه مکتب امام خمینی(ره) و منظومه فکری رهبر شهید توصیف کرد و این مسیر را مهمترین وظیفه نویسندگان، ناشران و فعالان فرهنگی در شرایط امروز دانست.
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