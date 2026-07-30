نوسازی ناوگان اورژانس کشور در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر پنج شنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس با تاکید بر اینکه فرسودگی ناوگان آمبولانس یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع برای افکار عمومی و حساسیت نمایندگان مجلس و مدیران ارشد، تمام ظرفیت سازمان برای تامین ناوگان جدید و ارتقای سطح کیفی خدمات به کار گرفته شده است.

وی در خصوص وضعیت خاص استان همدان و حمایت از تقویت زیرساخت‌های آن تصریح کرد: سازمان اورژانس کشور حمایت کامل خود را برای نوسازی ناوگان این استان اعلام کرده است و برنامه‌ریزی شده تا همزمان با هفته دولت ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید وارد چرخه عملیاتی اورژانس همدان شود تا بخشی از نیازهای حیاتی استان در این بخش برطرف گردد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه نوسازی ناوگان را فرآیندی مستمر خواند و افزود: ورود این ۲۵ دستگاه آمبولانس آغاز راه نوسازی در استان همدان است و در فاز دوم نیز فرآیند خرید و جایگزینی آمبولانس‌های فرسوده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا خللی در روند خدمات‌رسانی ایجاد نشود.

میعادفر با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه نوسازی ناوگان اورژانس در ۱۵ استان کشور گفت: اجرای این طرح در استان‌های مختلف در حال پیگیری است و تجربه موفق استان هرمزگان نشان داد که ورود به‌موقع آمبولانس‌های جدید تا چه اندازه در مدیریت بحران و کیفیت امدادرسانی نقش‌آفرین است؛ به‌گونه‌ای که اگر این آمبولانس‌ها پیش از حوادث اخیر هرمزگان به ناوگان اضافه نمی‌شدند، با چالش‌های جدی در ارائه خدمات روبه‌رو بودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست سازمان اورژانس کشور پشتیبانی حداکثری از طرح‌های نوسازی در تمام استان‌هاست تا فرآیند خدمات‌رسانی در فوریت‌های پزشکی با بیشترین سرعت، ایمنی و کیفیت به هموطنان ارائه شود.