فرماندار بوشهر: تعزیه هنر مردمی و میراث ماندگار فرهنگ شیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در محفل آیینی اولیا و اشفیا با عنوان «نوای خون» با حضور چند تن از بهترین شبیه‌خوانان تعزیه بوشهر، و حضور شهروندان در میدان مسجد سیدالشهدا کوی شنبدی، ضمن بیان پیشینه غنی آیین تعزیه در شهرستان بوشهر، اظهار کرد: دیرینه‌ترین سند مکتوب مربوط به اجرای تعزیه در شهرستان بوشهر و جزیره خارگ به ثبت رسیده است، این نشان‌دهنده‌ی قدمت و جایگاه ویژه این هنر آیینی در این منطقه است.

وی در ادامه با بیان اینکه بوشهر یکی از نقاط مهم اجرای تعزیه در کشور بوده است، گفت: بوشهر در طول تاریخ یکی از نقاط مهم و تأثیرگذار در اجرای تعزیه در کشور محسوب می‌شود و هر محله از شهر بوشهر، یک گروه تعزیه داشته است، متأسفانه به علت عدم حمایت‌های لازم این گروه‌ها در طول زمان تضعیف شده‌اند و نیازمند توجه ویژه هستند.

فرماندار بوشهر با اشاره به ماهیت مردمی این هنر آیینی، اعلام داشت: تعزیه یک هنر مردمی است و همواره از دل مردم برخاسته و با اعتقادات و باورهای دینی آنان گره خورده است، این هنر نمایشی کاملاً ایرانی نیازمند پاسداری و تقویت است.

وی در ادامه بر لزوم همکاری نهادهای فرهنگی با فعالان این حوزه تأکید و تصریح کرد: نهادهای فرهنگی باید در مسیر تقویت این هنر نمایشی با فعالان این حوزه همکاری کنند و زمینه‌های لازم برای احیا و حفظ این میراث ارزشمند را فراهم آورند، حمایت از تعزیه حمایت از هویت فرهنگی و دینی ماست.

فرماندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای حمایت از این آیین، بیان کرد: با وجود پیشینه غنی و ظرفیت‌های بالای شهرستان بوشهر در حوزه تعزیه می‌توان با هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و هنری و همچنین مشارکت مردم شاهد حمایت ویژه این هنر آیینی در سطح شهرستان باشیم.

وی همچنین در پایان اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری منظم چنین محافل آیینی و حمایت از گروه‌های تعزیه بتوانیم این میراث گرانبها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و جایگاه واقعی تعزیه را در فرهنگ و هنر این مرزوبوم تثبیت کنیم.