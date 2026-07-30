به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان عسلویه، عصر پنجشنبه تفاهم‌نامه تأمین پنج دستگاه آمبولانس پیشرفته مجهز به تجهیزات مراقبت‌های ویژه (ICU) میان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر و یک شرکت پتروشیمی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلان نظام در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر و با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات اورژانس مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه که به نمایندگی از مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر توسط سید حمید سیاسی‌نژاد، مدیر درمان استان و از سوی شرکت پتروشیمی به امضا رسید، این شرکت، تأمین اعتبار، خرید و تحویل پنج دستگاه آمبولانس پیشرفته مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده خواهد داشت.

این آمبولانس‌ها به تجهیزات کامل مراقبت‌های ویژه مجهز بوده و پس از تحویل، در مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر به‌کارگیری خواهند شد تا ضمن افزایش توان عملیاتی ناوگان اورژانس، زمینه کاهش زمان پاسخگویی به مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی و ارائه خدمات درمانی مطلوب‌تر به بیمه‌شدگان و مردم استان فراهم شود.

مطابق مفاد تفاهم‌نامه، شرکت پتروشیمی متعهد شده است آمبولانس‌ها را همراه با مدارک مالکیت، گارانتی و سایر مستندات قانونی به مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر تحویل دهد و مدیریت درمان نیز پس از تحویل، نسبت به شماره‌گذاری، اخذ مجوزهای لازم و بهره‌برداری از این خودروها در مراکز درمانی اقدام خواهد کرد.

انعقاد این تفاهم‌نامه، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی صنعت و حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای توسعه خدمات درمانی است و نقش مؤثری در افزایش آمادگی مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات اورژانس و بهبود دسترسی بیمه‌شدگان و مردم استان بوشهر به خدمات سلامت، به‌ویژه در شرایط بحرانی، خواهد داشت.