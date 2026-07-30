به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن طی سخنانی گفت: صمیمانهترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به ملت عزیز عراق، نهادهای امنیتی آن، مجاهدان عزیز و خانوادههای شهدا در پی تجاوز ناجوانمردانه و ظالمانه آمریکا و عربستان ابراز میکنیم. ما تجاوز ظالمانه آمریکا و عربستان را محکوم و بهشدت تقبیح میکنیم و بر همبستگی کامل خود با ملت عراق و مجاهدان عزیزش تأکید داریم.
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: صهیونیستها امت اسلامی را در همه سطوح در جنگی نرم هدف قرار داده اند.
وی درباره پروژه ایجاد آنچه که اسرائیل بزرگ خوانده میشود، هشدار داد و گفت: صهیونیست و دنبالهروهای آن، امت اسلامی را هدف قرار داده است و عنوان این مرحلهای که دشمنان دست به تحرکات زدهاند، تغییر خاورمیانه و "ایجاد اسرائیل بزرگ"است.
رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: دشمنان اسلام، بشریت را به عنوان بخشی از نقشهها و توطئههای ظالمانه، شیطانی، جنایتکارانه و وحشیانه خود هدف قرار میدهند. دشمنان در راستای هدف قرار دادن اسلام، مسلمانان، ارزشهای الهی و آموزههای الهی حرکت میکنند و برای تحریف فطرت انسان تلاش میکنند. صهیونیستها و پیروانشان در درجه اول امت اسلامی ما را هدف قرار میدهند، اگرچه خطر آنها برای تمام بشریت است.
او گفت: دشمنان در راستای تغییر خاورمیانه و پروژه اسرائیل بزرگ حرکت می کنند. صهیونیستها در جنگ نرم و جنگ سخت، امت اسلامی را در تمام سطوح هدف قرار میدهند. جریان های یهودی-صهیونیستی و آمریکایی-اسرائیلی بیش از هر زمان دیگری در جنگ با امت اسلامی هستند و این بیش از هر زمان دیگری در تجاوز آنها نمایان است.
رهبر انصارالله یمن افزود: تجاوز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران یا علیه لبنان، فلسطین و همه ملتهای امت، بر اساس اولویتهای خود، به دنبال رفع موانع از این منطقه است. تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه منطقه ما با هدف از بین بردن چیزی است که آنها مانعی برای اجرای طرح صهیونیستی میدانند.
وی تاکید کرد: مسئولیت کل امت اسلامی ما در مواجهه با تجاوز صهیونیستی در قرآن کریم واضح و مشخص است. فطرت انسانی آن را حکم میکند و مبتنی بر محاسبه منافع است. دشمن آمریکایی آشکارا دشمنی حریص و طمع کننده است که از اقصی نقاط زمین برای اشغال، کشتن، غارت، مصادره آزادی امت اسلامی و کنترل آنها به منطقه ما آمده است.
او گفت: دشمن آمریکایی در چارچوب طرح صهیونیستی، استعماری و استبدادی عمل میکند و هدفش غارت منابع و کنترل منطقه است. آمریکاییها و اسرائیلیها در تلاش برای کنترل و تسلط بر امت اسلامی و محو هویت اسلامی آن هستند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: در فلسطین، اقدامات دشمن از طریق جنایات کشتار، تخریب و آوارگی، علاوه بر توطئه علیه مسجد الاقصی، در حال افزایش است. نشانهها و شواهد خطرناکی وجود دارد که دشمن اسرائیلی در حال آماده شدن برای تخریب غیرمستقیم بخشی از مسجد الاقصی از طریق حفاریها و اقدامات بسیار خطرناک است.
وی افزود: دشمن سعی دارد از طریق اقدامات گمراه کننده و توجیهات توسط دولتها و رژیمها برای کماهمیت جلوه دادن جنایات دشمن اسرائیلی، از خشم امت اسلامی جلوگیری کند. هدف قرار دادن و کشتار روزانه در نوار غزه ادامه دارد و تعداد شهدا در طول مدت توافق از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدهاند. دشمن اسرائیلی به توافق پایبند نیست و با وقاحت، تجاوز و جنایت کامل آن را نقض میکند. دشمن اسرائیلی به جنایات، تجاوز و جنایات مختلف خود علیه مردم فلسطین ادامه میدهد.
او تاکید کرد: وحشیگری و تجاوز صهیونیستی، از سوی آمریکاییها و اسرائیلیها، علیه امت اسلامی ما ادامه دارد و جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار گرفته است. امت باید با این وحشیگری و تجاوز صهیونیستی مقابله کند. امت باید بر اساس اصول، ارزشها و اخلاق خود عمل کند تا حمایت، یاری، پیروزی و پشتیبانی خداوند را به دست آورد. نکته تاسفبار این است که روند بسیاری از رژیمها و نفوذ آنها بر مردم تحت سلطهشان، به سمت و سویی انحرافی میرود که در خدمت دشمنان ملت است.
رهبر انصارالله یمن گفت: طرح صهیونیستی بدون شک خطری برای کل امت اسلامی است و احدی در امان نیست و هیچ استثنایی ندارد، حتی برای آنانی که به آمریکا خدمت میکنند. طرح صهیونیستی هیچ استثنایی برای کسانی که به صهیونیسم، یهودیان، آمریکا و اسرائیل وفادارند، قائل نیست.
وی افزود: نگاه صهیونیستها به کسانی که با آنها بیعت میکنند، نگاهی تحقیرآمیز است، زیرا آنها صرفاً ابزارهایی هستند که توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار میگیرند تا زمانی که دیگر نیازی به آنها نباشد. و سپس حذف میشوند. در سطح سیاسی و رسانهای، نگاه صهیونیستها به کسانی که با آنها بیعت میکنند، نگاهی تحقیرآمیز و حقارت بار و اهانت کننده است.
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: خود ترامپ در مورد سعودیها میگوید که آنها گاو شیرده هستند که آن را میدوشند و سپس آن را ذبح میکنند.
وی گفت: اطاعت از دشمنان، ارتداد است، زیرا به معنای اطاعت از آنها، تسلیم شدن در برابر آنها و عمل کردن با آنها طبق توطئهها و نقشههای شیطانی آنهاست. آمریکاییها، اسرائیلیها، یهودیان و صهیونیسم کارشان فساد در روی زمین است. دشمنان صرفاً بر اساس منافع اقتصادی عمل نمیکنند و در چارچوب سیاسی روابط بینالملل که به سایر کشورها احترام میگذارد، عمل نمیکنند.
او گفت: تجاوز علیه کشور ما از تاکتیکهای آمریکایی برای سوزاندن و نابودی کامل یمن استفاده کرد تا مقاومت و اراده و پایداری مردم را از بین ببرد. باشد که خداوند متعال به مردم عزیز ما پایداری بزرگی عطا کند و باشد که قهرمانان، شجاعان، شریفان و عزیزان آنها در تمام جبههها حرکت کنند و با عزم و ارادهای تزلزلناپذیر با دشمن روبرو شوند.
رهبرانصارالله یمن تاکید کرد: قهرمانان مردم ما درسهایی برای نسلها، درسهایی برای همه جوامع بشری، در میزان فداکاری برای ارزشهای بزرگ ارائه دادهاند.قهرمانان مردم ما تانکهای آبرامز و خودروهای آمریکایی و غربی را آتش زدند. پایداری مردم ما باشکوه بود و صحنههای مستند، بهترین تصویر از ارزشهای اصیل این مردم عزیز در ایمان، وفاداری و جوانمردی آنها را ارائه میدهد.
وی بیان کرد: مرحله کاهش تنش نتیجه شکست آشکار سعودی-آمریکایی بود و آنچه پس از آن رخ داد، حتی آشکارتر بود. دشمنان مردم ما بر ادامه محاصره اصرار داشتند، علیرغم اینکه مرحله کاهش تنش نیازمند پیشرفت واقعی در وضعیت انسانی و حقوق مشروع است. مرحله کاهش تنش مستلزم آن است که مسیر به پایان کامل اشغال سعودی منجر شود.
رهبر انصارالله یمن گفت: مرحله کاهش تنش مستلزم اعطای حقوق این مردم و همچنین بازسازی و جبران خسارت است. مردم عزیز ما، در مواجهه با تجاوز و اشغال، به توسعه تواناییهای نظامی خود روی آوردهاند.
وی افزود: مردم ما عملیاتهای بزرگی انجام دادهاند که دشمنان را از مناطق شناخته شده و مکانهای مهم بیرون رانده است. مردم ما با وجود درد و رنج، نقش خود را در سطح بالایی در قبال مسائل ملت ادامه دادهاند. مردم ما مانند دیگران در طول تجاوز اسرائیل به نوار غزه، بیتفاوت ننشستند.مردم ما به هر طریقی که میتوانستند، با راهپیمایی های هفتگی مداوم و فعالیتهای مردمی بینظیر، در کنار غزه ایستادند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: مردم ما تمام تلاش خود را برای انجام وظیفه انسانی، اسلامی، اخلاقی، معنوی و قرآنی خود در حمایت از مردم فلسطین انجام دادند. مردم ما با دورههایی از رویارویی با دشمن آمریکایی مواجه شدهاند که در حمایت از دشمن اسرائیلی به مردم ما حمله کرده است. مردم عزیز ما، به لطف خدا، تواناییهای نظامی خود را در پرتو این محاصره و تجاوز به سطح عالی، مهم و پیشرفتهای رساندهاند.
وی گفت: مردم ما تسلیم محاصره نخواهند شد. تجاوز، بلکه به خدا بستگی دارد و این ملتها هستند که چالشها را به فرصت تبدیل میکنند و از آنها واقعیتی متمایز میسازند. با تمرکز سعودیها، مطابق با رویکرد آمریکا، انگلیس و اسرائیل، بر محاصره، اجتنابناپذیر بود که مردم ما برای مقابله با آن اقدام کنند.
رهبرانصارالله یمن تاکید کرد: مسیر سعودیها، تشدید بیشتر محاصره با همکاری آمریکا و انگلیس است. سعودیها خود را ابزار صهیونیسم، آمریکا و انگلیس قرار دادهاند، هرچند حضور و نظارت آنها آشکار است. دشمن سعودی به ابزار اصلی اجرا، تأمین مالی و بازیچه ای برای خدمت به صهیونیسم تبدیل شده است. دشمن سعودی به محاصره بیشتر مردم یمن و افزایش محدودیتها علیه آنها متوسل شده است.
رهبرانصارالله یمن تاکید کرد: یک اقدام جدی در پاسخ به محاصره عربستان ضروری بود. این بدان معنا نیست که ما واقعیت ملت خود یا آرمان فلسطین را نادیده گرفتهایم.
او گفت: حرکت ما در مقابله با تجاوز عربستان در همان جهت و در همان موضع در مورد مسائل ملت ما است زیرا دشمن سعودی به عنوان بخشی از سیستم صهیونیستی عمل میکند.
وی افزود: دشمن سعودی ابزاری در دست نظام صهیونیستی برای اجرای توطئهها، طرحها، برنامهها، فعالیتهای آن است و واقعیتها این را ثابت میکنند.
رهبر انصارالله یمن گفت: رژیم سعودی با اسناد و رسواییهای صهیونیسم در آنچه به عنوان پرونده جفری اپستین، صهیونیست یهودی، شناخته میشود، مرتبط است.
او تاکید کرد: رژیم سعودی سهم خود را از رسواییهای مربوط به جفری اپستین به عنوان بخشی از صهیونیسم دارد.
او گفت: از زشتترین چیزی که در اسناد جفری اپستین آشکار شده و فساد نقش سعودی را آشکار میکند، اهدای پوشش کعبه به اپستین یهودی است.
وی افزود: سعودیها پوشش کعبه را به اپستین هدیه دادند تا از آن به عنوان زیراندازی برای لگدمال کردن با کفشهایش استفاده کند و همچنین از آن به عنوان یکی از اقلامی که در آیینهای شیطانی به عنوان بخشی از تحقیر مقدسات اسلامی ارائه میدهد، استفاده کند. جای تاسف است که دولتهای اسلامی و مراجع دینی در جهان اسلام در مورد اهدای پوشش کعبه به اپستین جنایتکار یهودی سکوت کردهاند. اهدای پرده کعبه به اپستین جنایتکار یهودی توهین و خیانت بزرگی به اسلام، حرمین شریفین و مقدسات اسلامی است. من از یک کمیته اسلامی میخواهم که این عمل شنیع خیانت - اهدای پرده کعبه به اپستین جنایتکار یهودی - را بررسی کند، زیرا این یک موضوع جدی و توهین بزرگی است.
رهبر انصارالله تاکید کرد: اهدای پرده کعبه به اپستین، جنایتکار یهودی، میزان ارتباط رژیم سعودی با آن یهودی فاسد که بخشی از سیستم صهیونیستی است را آشکار میکند. اهدای پرده کعبه به اپستین، جنایتکار یهودی، بیتوجهی رژیم سعودی به اسلام و مسلمانان را نشان میدهد.
رهبرانصارالله یمن گفت: رژیم سعودی یک خواننده یهودی صهیونیست را به سرزمین حرمین شریفین آورده است و آهنگ او حاوی توهینهای صریح علیه خداوند متعال، فرشتگان و پیامبران اوست. چیزی که خواننده یهودی فاش کرد این است که سازمان گردشگری و تفریح سرگرمی عربستان سعودی از اشعار آهنگ که به خدا، فرشتگان و پیامبران توهین میکرد، آگاه بود. آنچه در آوردن خواننده یهودی اتفاق افتاد، بیاعتنایی به اسلام و مسلمانان است و این ماهیت واقعی رژیم سعودی را آشکار میکند.
وی تاکید کرد: رژیم سعودی خود را با چهرههای متعددی معرفی میکند که یکی از آنها اسلامی است و دیگری رژیمی منحط، سقوط کرده، فاسد و منحرف و همچنین چهرهای جنایتکار، خونریز، شنیع و تکفیری است.
او بیان کرد: حقایق، رژیم سعودی را آشکار و رسوا میکند و ماهیت واقعی آن را نشان میدهد. باید این موضوع در جهان اسلام محکوم میشد. از جمله اقدامات رژیم سعودی، استفاده از ماکت کعبه مقدس و میزبانی از فاحشهها و رقصندهها برای طواف آن است. آیا میتوان اماکن مقدس اسلامی را به رژیمی سپرد که در چنین سطح پایین، نفرتانگیز و رذلی نسبت به مقدسات اسلام رفتار میکند؟
رهبر انصارالله یمن گفت: رژیم سعودی به جای کمیته امر به معروف و نهی از منکر، با تأسیس اداره سرگرمی که فسق، فساد، الکل، فساد و بیاخلاقی را ترویج میدهد، مسیر خود را معکوس کرده است. رژیم سعودی در حال جنگ رسانهای علیه امت اسلامی ما است که آشکارا در خدمت صهیونیسم است.
وی تصریح کرد: رژیم سعودی در حال جنگ رسانهای علیه امت اسلامی ما است که آشکارا در خدمت صهیونیسم است. محتوای رسانههای سعودی کاملاً با محتوای اسرائیلی و آمریکایی یکسان است و همان سیاستها، مواضع و جهتگیریها را منعکس میکند. رژیم سعودی در تلاش است تا علیه مردم آزاده این ملت تحریک کند و در تلاش است تا بین مردم آن اختلاف ایجاد کند.
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: رژیم سعودی به دنبال مطیع کردن امت در برابر صهیونیسم و یهودیان است و برای تحریک مردم علیه هرگونه موضع آزاد در این ملت تلاش میکند. رژیم سعودی تلاش کرده است تا برنامههای درسی مدارس را مطابق با دستورالعملهای یهود تغییر دهد، تا جایی که آیات و احادیث قرآنی را حذف کرده است.
او گفت: تحریف مفاهیم اسلامی یکی از بدترین کارهایی است که سعودیها برای دامن زدن به اختلاف در جهان اسلام انجام میدهند. در این دورانی که ما میشناسیم، هیچ فتنهای بین هیچ یک از ملتهای امت اسلامی ما رخ نداده است، مگر اینکه سعودیها در مهندسی، دامن زدن، تحریک و تأمین مالی آن نقش داشتهاند. تمام فتنههایی که به طور کلی در جهان عرب رخ داده و منجر به خونریزی و تحریک تفرقه شده است، به سرعت توسط سعودیها تأمین مالی شده است.
رهبرانصارالله یمن بیان کرد: هرگونه فعالیت جرایم سازمانیافته، حتی در کشور ما، یمن، توسط سعودیها تأمین مالی میشود. سعودیها چند میلیارد دلار برای حمایت از فتنه تکفیری به نفع صهیونیسم، آمریکا و اسرائیل هزینه کردهاند؟
رهبر انصارالله یمن با اشاره به نقش مخرب عربستان تاکید کرد: سعودیها سخاوتمندانه از فتنه حمایت مالی میکنند و نقش آنها مضر است؛ همه از آن شکایت دارند و همه از آن رنج میبرند. متأسفانه، افراد زیادی هستند که خود را تا حدی ارزان می فروشند و در ازای مخالفت با یک طرف یا طرف دیگر، با پول عربستان سعودی خرید و فروش میشوند. دشمن سعودی با پولهای خود، تمام پیوندهای اجتماعی، اسلامی و ملی را از هم میپاشد و قطع میکند. دشمن سعودی وضعیت وحشتناکی از تفرقه را در داخل امت ایجاد کرده و اختلاف و تفرقه را در بین مردم عمیقتر کرده و آنها را تا حد زیادی پراکنده کرده است.
وی بیان کرد: یکی از نقشهای رژیم سعودی جلوگیری از هرگونه جنبش و حرکت اسلامی جدی برای حمایت از مردم فلسطین است. نقشی از عربستان سعودی وجود دارد که توسط اسرائیلیها، آمریکاییها و حتی ترامپ، چهره مورد احترام سعودیها، مورد بحث قرار گرفته است.
رژیم سعودی سخنان و اقدامات ترامپ را توجیه میداند و او میگوید: اگر عربستان سعودی نبود، اسرائیل وجود نداشت.
رهبرانصارالله یمن گفت: نقش سعودی، امت را از درون به بند کشیده و مانع از هرگونه رویکرد جدی، صادقانه، عملی و مؤثر برای حمایت از مردم فلسطین شده است. این نقشی بسیار بدخواهانه و شیطانی است. نقش عربستان سعودی پیامدهای بسیار جدی برای آرمان فلسطین دارد، آرمانی که برای کل ملت از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: وقتی مردم ما برای حمایت از فلسطین بسیج شدند، سعودیها به شیوهای عجیب، غافلگیرکننده و عجیب، به رهگیری پهپادهایی روی آوردند که مسیر پروازشان بر فراز دریای سرخ بود و نه بر فراز حریم هوایی عربستان. مسیر پرواز پهپادهای ما از حریم هوایی عربستان سعودی اجتناب میکرد تا سعودیها تصور یا گمان نکنند که آنها را هدف قرار دادهاند و بهانهای برای سرنگونی آنها نداشته باشند. بنابراین، آنها بلافاصله هواپیماهای خود را برای رهگیری آنها به حرکت درآوردند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: رژیم سعودی نهایت تلاش خود را برای محافظت از دشمن اسرائیلی در برابر پهپادها و موشکهای شلیک شده از یمن در حمایت از مردم فلسطین به کار بست. ما پیامهایی را به رژیم سعودی ارسال میکردیم و اعتراض میکردیم که ما مسیرهای پرواز موشکها و پهپادها را خارج از حریم هوایی خود برای حمایت از غزه انتخاب میکنیم، اما آنها تمام تلاش خود را برای رهگیری آنها به کار گرفتند. رهبر: رژیم سعودی برخی از موشکها و پهپادهای یمنی را که رژیم صهیونیستی را هدف قرار میدادند، سرنگون کرد. سایر رژیمهای عربی نیز به عنوان سپر برای محافظت از دشمن اسرائیلی در برابر عملیات یمنیها عمل کردهاند.
او گفت: رژیم سعودی ، مبارزان مقاومت در فلسطین را به عنوان تروریسم قلمداد کرد که این امر ماهیت واقعی آن را افشا و آشکار میکند. رزمندگان مقاومت در حماس و جهاد اسلامی هیچ کاری علیه رژیم سعودی انجام ندادهاند، پس چرا این اتفاق میافتد؟ آنها را تروریست مینامند.رهبر: رژیم سعودی، «ارتش اسرائیل» را تروریست نمیداند، هرچند که مرتکب فجیعترین جنایات در جهان شده است.
وی بیان کرد: تروریست خواندن مبارز مقاومت فلسطین، در حالی که او از ناموس، سرزمین، کرامت و عزت امت اسلامی دفاع میکند، به معنای همسویی رژیم سعودی با دشمن اسرائیلی است. رژیم سعودی علیه مقاومت اسلامی لبنان و در راستای خدمت به صهیونیسم عمل می کند. رژیم سعودی نقشی کاربردی دارد و به عنوان ابزاری برای صهیونیسم علیه مردم این کشور عمل میکند.
رهبر انصارالله یمن گفت: عجیب است که سعودیها انتقال بیماران و مسافران هواپیمای ایرانی را نقض حاکمیت یمن توصیف کردند، اما وقتی هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی کشور ما را بمباران کردند، همین موضع را نگرفتند. رژیم سعودی کشور ما را هدف قرار داد. با بیش از ۲۵۰ هزار حمله هوایی، جنایاتی مرتکب شد و مناطق و تأسیسات مختلفی را هدف قرار داد.
رهبرانصارالله یمن گفت: موضع مردم ما در جمعه هشدار و بسیج، جهتگیری در چارچوب موضع درست و موضع ضروری و اجتنابناپذیری است که باید اتخاذ شود. مهم نیست چقدر سکوت کنیم، رژیم سعودی موضع خود را به دلایل بشردوستانه تغییر نخواهد داد زیرا هیچ انسانیتی ندارد؛ بلکه از رنج مردم ما لذت میبرد. مردم عزیز ما به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی متوسل شدهاند و معادله محاصره در برابر محاصره را برقرار کردهاند زیرا این یک موضع ضروری است.
او افزود: رژیم سعودی از موضع تهاجمی خود دست برنخواهد داشت و در طول چهار سال مذاکره از رسیدن به تفاهم خودداری کرده است. ما طرفدار حقیقت و آرمان عادلانه هستیم. ما نه ظالم هستیم، نه بیملاحظه، نه بیملاحظه، و نه سبکسرانه عمل میکنیم. این یک انتخاب ضروری است. نیت ما صرف نظر از نتیجه، خالص است، زیرا این موضوع آزادی، کرامت، دین، شرف و انسانیت است.
رهبرانصارالله یمن گفت: مسئله یا این است که ما بپذیریم که توسط کسانی که خود را ابزار صهیونیسم کردهاند، له، مورد تجاوز و بردگی قرار بگیریم، یا اینکه آزاد باشیم و فقط در برابر خدا تسلیم شویم.
رهبر انصارالله یمن اظهار داشت:ما بر اساس موضع حق پیش میرویم و مشروعیت موضع خود را بر قرآن بنا میکنیم. قرآن کریم مبنای حقیقی مشروعیت است، نه اجازه آمریکا، انگلیس یا اسرائیل.
او گفت: موضع ما از هر نظر درست است، صرف نظر از سرزنش کسانی که از ما انتقاد میکنند، و صرف نظر از حجم بیانیههای پولی و بیانیههای محبتآمیز صادر شده توسط دیگران. ما از وضعیت خود آگاه هستیم و این یک موضع عادلانه و صحیح است. آنها از ما چه میخواهند؟ اینکه مردم ما از گرسنگی، بیماری، فقر و بدبختی بمیرند؟ اینکه ما به نقطه فروپاشی برسیم؟ رسیدن به نقطهای که دشمن بتواند آن را اشغال کند
وی بیان کرد: ما از واقعیت جهان اطراف خود آگاه هستیم و از جهتگیریهای سیاسی اکثر رژیمهای عربی و اسلامی آگاه هستیم. مواضع اکثر رژیمهای عربی و اسلامی پیشپاافتاده، بدون تعادل و مبتنی بر اصول حق، عدالت یا قرآن نیست. مواضع اکثر رژیمها، تعارفات سیاسی در ازای هزینههای مادی و چیزهای دیگر است.
او تاکید کرد: ما هرگز مرعوب نخواهیم شد، حتی اگر آنها یک میلیارد بیانیه در یک روز صادر کنند. ما هرگز مرعوب نخواهیم شد، حتی اگر سازمانها اینجا و آنجا و نهادهای بینالمللی برای محکوم کردن موضع ما در دفاع از خود در برابر بیعدالتی جمع شوند. ما به اظهارات اهمیت نمیدهیم، به آنها توجه نمیکنیم و آنها هیچ ارزشی ندارند زیرا میدانیم که آنها در گناه و تجاوز همکاری میکنند و با ظالم میایستند.
وی افزود: محاسبات اکثر رژیمها پست و حقیر است و بر اساس مصرف درآمدهای نامشروع و مماشات با ظالمان و جنایتکاران بنا شده است. اکثر رژیمها در رنج وحشتناک مردم فلسطین هیچ کاری برای آنها نکردهاند. ما از تمام مواضع شرافتمندانهای که مبتنی بر موضع اصیل انسانی، اسلامی و اخلاقی امت اسلامی ماست، قدردانی میکنیم. صرف نظر از محکومیتها و تقبیحها، مسئله روشن است: چه کسی ظالم و چه کسی مظلوم است؟ چه کسی متجاوز و چه کسی قربانی تجاوز است؟
وی تصریح کرد: مسئله بین ما و سعودیها روشن است. ما مردم مظلوم هستیم، ما مردمی هستیم که مورد حمله قرار گرفتهایم. ما مردمی هستیم که مدارس، مساجد و بازارهایمان ویران شده و هزاران کودک و زن کشته شدهاند. روایتهای خانوادههای شهدا در هر استان، میزان ویرانی را گواهی میدهد. مستندات رسانهای جنایات و انتشار به موقع آنها نیز تأیید شده است. ای مردم، ما با توکل به خدا و توکل به او، به پیش میرویم و از او یاری میطلبیم، زیرا او بهترین یاریدهندگان است.
او بیان کرد: ما در این دنیا احساس تنهایی نمیکنیم، مهم نیست که ظالمان، ستمگران و کسانی که از آنها تملق میگویند، در چه جایگاهی باشند. ما به خدا توکل میکنیم و در چارچوب موضع درست و آرمان عادلانه پیش میرویم. با اصالت، و ما حاملان یک آرمان هستیم. ما با برادرانمان در محور جهاد و مقاومت شریک هستیم و این شراکت، شراکت مواضع حق است و به تمام امت مربوط میشود.
وی افزود: ما برای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره تلاش خواهیم کرد. شواهد نشان میدهد که سعودیها به سمت تشدید همهجانبهی تنشها پیش میروند و ما از خدا در برابر آنها یاری خواهیم خواست و با تشدید همهجانبهی تنشها با تشدید همهجانبهی آنها مقابله خواهیم کرد. سعودیها در ۸ سال گذشته آنچه را که بوده، تجربه کردهاند. به خواست خدا، عواقب وخیم جنایات، استبداد و اصرار عربستان سعودی بر ادامه بیعدالتی، تجاوز و ظلم علیه مردم ما شدید خواهد بود.
او گفت: به خواست خدا، اصرار عربستان سعودی عواقب وخیمی برای آنها خواهد داشت. و کسانی که ظلم کردند، خواهند دانست که چه عاقبتی دارند. آمریکا، انگلیس و دشمن صهیونیستی هر کاری هم که برای عربستان سعودی انجام دهند، به نفع این کشور نخواهد بود.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: اگر آمریکاییها، انگلیسی ها و دشمن اسرائیلی-سعودی در تجاوز و جنایات شرکت کنند، مردم ما با توکل به خدا و توکل به او، استوار خواهند ماند. اگر با تمام دنیا روبرو شویم و ما با خدا باشیم و خدا با ما باشد، آنگاه در موضع قدرت، در موضع شکستناپذیری، عزت و کرامت هستیم.ما حاملان آرمان حق هستیم و توکل ما به خداوند متعال است.
او بیان کرد: مردم عزیز ما تصمیم خود را گرفتهاند و آن را در راهپیمایی بزرگ و بیسابقه خود در روز جمعه، جمعه هشدار و بسیج، و در تجمعات و جلسات خود ابراز کردهاند. نبرد، نبردی برای آزادی، کرامت و ایمان است و ما بردگی ستمگران را نخواهیم پذیرفت. موضع ما در قبال مسائل ملت و حمایت از مردم فلسطین قاطع است.
وی افزود: از زمان برقراری معادله محاصره در برابر محاصره، هدف قرار دادن نفتکشهای سعودی، جلوگیری از حرکت آنها، بازگرداندن ۱۶ کشتی و سرنگونی پهپادهای جاسوسی نتیجه مثبت بوده است. به کشورهایی که پهپادهای شناسایی مسلح به عربستان سعودی میفروشند، توصیه میکنیم که آنها به کالایی بیارزش تبدیل خواهند شد.
رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: پهپادهایی که ترکیه به عربستان سعودی میفروشد، به عنوان مایه افتخار صنایع ترکیه معرفی میشوند، اما وقتی در یمن سرنگون شوند، به کالایی بیارزش تبدیل خواهند شد. سعودیها هواپیماهای آمریکایی را آزمایش کردند و همچنین شاهد سقوط پهپادهای MQ-9 بودند. آنها همچنین از هواپیماهای چینی استفاده کردند و سرنگون شدند. هر کشوری که درگیر فروش هواپیماهای خود به عربستان سعودی شود، در نهایت بازنده خواهد بود.
وی در پایان گفت: از مردم عزیزمان دعوت میکنم، ما خواستار یک راهپیمایی میلیونی عظیم در تظاهرات و تجمعات فردا، جمعه، در صنعا و استانها هستیم. راهپیمایی میلیونی فردا، تأییدی بر موضع ثابت ما و حمایت از گام بزرگ ایجاد معادله محاصره در برابر محاصره و آمادگی برای مقابله با تشدید همهجانبه با تشدید همهجانبه است.راهپیمایی میلیونی فردا در همبستگی با مردم مسلمان عراق در مواجهه با تجاوزی که متحمل شدهاند، و در همبستگی با مردم فلسطین و لبنان و جمهوری اسلامی ایران است.امیدوارم حضور مردمی فردا گسترده، عظیم، باشکوه، شرافتمندانه و درخور مردم عزیزمان، ایمان، شجاعت، کرامت و آزادی آنها باشد.
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