به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت کشور در روزهای ۸ و ۹ مردادماه با حضور برترین ورزشکاران این رشته در پیست آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

تیم اسکیت سرعت شهرستان میبد با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی و کسب تجربه در این آوردگاه ملی حضور یافت که در پایان این رقابت‌ها، «سلینا درخشان‌مهر» ورزشکار خوش‌آتیه میبدی توانست با ثبت عملکردی درخشان در میان رقبای قدرتمند کشوری، مقام پنجم ماده ۲۰۰ متر و مقام هفتم ماده ۱۰۰ متر را به نام خود و شهرستان میبد ثبت کند.

در این دوره از مسابقات، فاطمه فداکار، الهه اسعدی، سلینا درخشان‌مهر، نازنین‌زهرا متقی و پریناز خلیلی‌نیا به عنوان نمایندگان شهرستان میبد به مصاف حریفان رفتند.

این موفقیت که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران شهرستان میبد در رشته‌های سرعتی است، با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان و در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای هیئت‌های ورزشی استان یزد به دست آمده است.