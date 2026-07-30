واژگونی خودروی سواری در جاده میانه - تبریز یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور میانه - تبریز و در محدوده چشمه سیدلر، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی و اورژانس بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه، یک جوان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و اقدامات قانونی و بررسی‌های اولیه در محل انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه علت دقیق این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و پرهیز از شتاب‌زدگی و بی‌احتیاطی، برای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی همکاری کنند.