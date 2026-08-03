حادثه در معدن چاراویماق؛ سه نفر بر اثر واژگونی لودر مصدوم شدند

وحید شادینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه لودر در معدنی واقع در ۴۰ کیلومتری شهر قرهآغاج، سه نفر مصدوم شدند.
وی افزود: پس از اعلام این حادثه در ساعت ۱۴ روز یکشنبه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس قرهآغاج و شیویار به محل اعزام شدند.
شادینیا با بیان اینکه مصدومان پیش از رسیدن نیروهای اورژانس توسط عوامل معدن از داخل لودر خارج شده بودند، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قرهآغاج منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی این حادثه حدود سه ساعت به طول انجامید.
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