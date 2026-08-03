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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹

حادثه در معدن چاراویماق؛ سه نفر بر اثر واژگونی لودر مصدوم شدند

حادثه در معدن چاراویماق؛ سه نفر بر اثر واژگونی لودر مصدوم شدند

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت سه نفر در پی واژگونی یک دستگاه لودر در یکی از معادن شهرستان چاراویماق خبر داد.

وحید شادی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه لودر در معدنی واقع در ۴۰ کیلومتری شهر قره‌آغاج، سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه در ساعت ۱۴ روز یکشنبه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس قره‌آغاج و شیویار به محل اعزام شدند.

شادی‌نیا با بیان اینکه مصدومان پیش از رسیدن نیروهای اورژانس توسط عوامل معدن از داخل لودر خارج شده بودند، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قره‌آغاج منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی این حادثه حدود سه ساعت به طول انجامید.

کد مطلب 6906888

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