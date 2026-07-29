برخورد موتورسیکلت با سواری در محور کلیبر؛ انتقال مصدومان به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در ابتدای محور کلیبر–قلعه‌درسی، پس از کارگاه تله‌کابین، مأموران پلیس و نیروهای اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه خودروی پراید برخورد کرده است که در نتیجه این حادثه، راکب موتورسیکلت و سرنشینان خودرو دچار جراحات شده و برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر با بیان اینکه راکب موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کرد، گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

مسعودی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در رانندگی خاطرنشان کرد: استفاده از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی نقش مؤثری در کاهش شدت آسیب‌های ناشی از تصادفات دارد و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از انجام حرکات مخاطره‌آمیز و رانندگی با سرعت غیرمجاز خودداری کنند.