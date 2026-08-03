برخورد مرگبار دو موتورسیکلت در تبریز؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۹:۱۶ امروز در پی برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در مسیر راهآهن به سمت قراملک، مقابل پمپبنزین، دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه، دو مرد حدود ۵۰ و ۶۵ ساله دچار آسیبدیدگی شدند که متأسفانه یکی از آنان به علت شدت جراحات در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
شادینیا ادامه داد: مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و خدمات فوریتهای پزشکی، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان آیتالله طالقانی تبریز منتقل شد.
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