به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره روز دوشنبه اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۲۲۶ نفر از جان‌باختگان حوادث رانندگی برای انجام معاینات به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی ارجاع شدند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۱۱ فوتی، ۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان، ۱۷۷ نفر مرد و ۴۹ نفر زن بودند که شمار فوتی‌های مرد و زن به ترتیب ۷ و ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمار خردادماه نیز گفت: در این ماه ۹۳ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به خرداد سال گذشته ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ستاره همچنین از افزایش شمار مصدومان تصادفات رانندگی خبر داد و اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست امسال، پنج هزار و ۱۹۰ مصدوم حوادث رانندگی برای انجام معاینات به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد، سه هزار و ۷۸۸ نفر مرد و یک هزار و ۴۰۲ نفر زن بودند.

وی ادامه داد: تعداد مصدومان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و ۷۳۰ نفر بود، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در خردادماه امسال نیز دو هزار و ۳۰ نفر مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به خرداد سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.