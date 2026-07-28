تصادف مرگبار موتورسیکلت با خودروی سواری در محور میانه-تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور میانه - تبریز خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف رانندگی در این محور حوالی روستای مزمین، مأموران انتظامی، پلیس راه و نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان پلیس راه، راکب موتورسیکلت هنگام سبقت، با تجاوز به چپ وارد مسیر مقابل شده و با یک دستگاه خودروی سواری برخورد شاخ‌به‌شاخ کرده است.

وی ادامه داد: بر اثر شدت برخورد، راکب موتورسیکلت دچار جراحات شدید شد و متأسفانه جان خود را در محل حادثه از دست داد.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت تامه این حادثه را سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ از سوی راکب موتورسیکلت اعلام کرده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان، به‌ویژه موتورسواران، خواست از انجام سبقت‌های غیرمجاز و ورود به مسیر مقابل خودداری کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.