به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی، در نشست مشترک با مدیران اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، بر ضرورت ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی حوزه املاک و خودرو تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات این حوزه اظهار کرد: حجم بالای شکایات نشان‌دهنده آگاهی ناکافی برخی متصدیان از قوانین و اصول تنظیم قراردادها است؛ از این‌رو، شرکت در آزمون‌های تخصصی و دریافت گواهی صلاحیت برای متقاضیان پروانه فعالیت الزامی است.

رئیس دادگستری شهریار افزود: در صورت خودداری دفاتر مشاور املاک و نمایشگاه‌داران خودرو از شرکت در آزمون و اخذ گواهی صلاحیت، واحد صنفی آنان پلمب خواهد شد. این اقدام با هدف صیانت از حقوق شهروندان و کاهش دعاوی قضایی انجام می‌شود.

امامی همچنین از الزام درج «شرط داوری» در تمامی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس، اختلافات طرفین معامله پیش از طرح در محاکم، باید از طریق داوری بررسی شود تا ضمن تسریع در حل اختلاف، از ورود پرونده‌های غیرضروری به دادگستری جلوگیری شود.

در این نشست، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز بر برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی و تخصصی برای اعضای صنف با هدف پیشگیری از تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کردند.