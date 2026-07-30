حبیبی: کرمانشاه به ناوگان اورژانس متناسب با جایگاه خود نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دیدار با رئیس سازمان اورژانس کشور، بر ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس جادهای، نوسازی ناوگان آمبولانس و توسعه پایگاههای امدادی متناسب با جایگاه راهبردی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت ویژه کرمانشاه در غرب کشور اظهار کرد: این استان به دلیل همجواری با استانهای کردستان، ایلام و لرستان و قرار گرفتن در مسیرهای اصلی جادهای، ریلی و هوایی، به مرکز ثقل تردد در غرب کشور تبدیل شده است و همین ویژگی، لزوم تقویت خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی را بیش از پیش نمایان میکند.
استاندار کرمانشاه افزود: کرمانشاه یکی از مهمترین استانهای مرزی کشور محسوب میشود و وجود شش گذرگاه و بازارچه مرزی در کنار سهم قابل توجه استان در صادرات به عراق، موجب افزایش چشمگیر تردد کامیونها و ناوگان ترانزیتی در محورهای مواصلاتی شده است؛ موضوعی که آمادگی بیشتر حوزه اورژانس را ضروری میسازد.
حبیبی با اشاره به نقش مرزهای استان در تردد زائران اربعین حسینی تصریح کرد: مرز بینالمللی خسروی یکی از مهمترین مرزهای اربعینی کشور است و با فعال شدن آزمایشی مرز سومار، حجم تردد زائران از محورهای استان افزایش یافته است؛ بنابراین اورژانس جادهای باید متناسب با این حجم از مأموریتها توسعه پیدا کند.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه اورژانس کشور، گفت: حضور خودروهای اورژانس و نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، موجب افزایش احساس امنیت و آرامش در میان مردم و زائران میشود و این مسئله اهمیت سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای امدادی را دوچندان میکند.
استاندار کرمانشاه با اعلام آمادگی مدیریت استان برای اجرای برنامههای توسعهای حوزه اورژانس اظهار کرد: استانداری کرمانشاه از اجرای تفاهمنامههای مشترک با سازمان اورژانس کشور حمایت میکند و با استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد قصرشیرین، امکان تسهیل در ورود خودروهای امدادی و تجهیز ناوگان اورژانس نیز فراهم خواهد شد.
حبیبی تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پایگاههای جدید اورژانس را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: به فرمانداریها، ادارهکل راه و شهرسازی و شهرداریهای استان مأموریت داده خواهد شد تا زمینهای مناسب برای احداث پایگاههای اورژانس جادهای را در کوتاهترین زمان ممکن تأمین و در اختیار مجموعه اورژانس قرار دهند.
وی تأکید کرد: توسعه شبکه اورژانس جادهای، نوسازی ناوگان آمبولانس و افزایش پایگاههای امدادی از مهمترین اقدامات برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش زمان رسیدن بر بالین مصدومان و پاسخگویی مناسب به حوادث جادهای در استان خواهد بود.
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