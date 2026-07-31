سوانح رانندگی در غرب خراسان رضوی ۲ کشته و ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: در حادثه اول بدنبال برخورد ۲ دستگاه سمند و رنو در مسیر سبزوار به داورزن حوالی کلاته سادات ۹ نفر مصدوم شدند که ۲ دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی غرب خراسان برای انتقال مصدومان این حادثه به منطقه اعزام شدند.
معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تصریح کرد: در حادثه دوم در جریان برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت به یکدیگر در مسیر سلطان آباد به سمت نیشابور ۲ سرنشین موتورسیکلت ها در پی شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخته و ۲ مصدوم دیگر این سانحه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی عنوان کرد: در حادثه دیگری در مسیر سبزوار به داورزن در پی واژگونی سواری رانا پنج نفر مصدوم شدند که مصدومان توسط عوامل اورژانس با همکاری هلال احمر به بیمارستان امداد منتقل شدند.
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