یک کشته و ۲ مصدوم در برخورد موتورسیکلت با پژو ۴۰۵ حوالی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود سالارزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد حادثه رانندگی در محور مشهد- سرخس، بلافاصله گشت تصادفات به همراه دیگر نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محدوده روستای شورک صبوری به صورت رخ به رخ با یک دستگاه موتورسیکلت با ۳ ترک نشین برخورد کرده است.

سرگرد سالارزاده اظهار کرد: در این حادثه ۳ سرنشین موتورسیکلت مصدوم و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند که متأسفانه یکی از آن ها که جوانی ۲۰ ساله است علیرغم تلاش تیم های پزشکی فوت کرد.

فرمانده انتظامی بخش رضویه شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.