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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

تصادف زنجیره‌ای ۷ خودرو در مشهد؛۳ مصدوم تحویل اورژانس شد 

تصادف زنجیره‌ای ۷ خودرو در مشهد؛۳ مصدوم تحویل اورژانس شد 

مشهد- مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: برخورد زنجیره‌ای ۷ دستگاه خودروی سنگین و سبک در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) مشهد منجر به مصدومیت سه نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مصطفی علیزاده اظهار کرد: برخورد زنجیره‌ای ۷ دستگاه خودروی سنگین و سبک در بزرگ راه پیامبر اعظم (ص)، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد و ۳ مصدوم از میان خودروهای آسیب‌دیده نجات یافتند.

مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد، گفت: این حادثه ساعت ۹:۳۰ امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش و بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۳۶ و خودروی پیشگیری از ایستگاه ۳۰ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف سنگین که ۷ دستگاه خودرو شامل خودروهای سنگین و سبک درگیر بودند، ۳ نفر از سرنشینان مصدوم شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل، این افراد را از میان خودروهای آسیب‌دیده خارج و جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.

علیزاده تصریح کرد: عملیات ایمن‌سازی محل و جلوگیری از حوادث ثانویه نیز با همکاری نیروهای راهور به سرعت انجام شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

کد مطلب 6902457

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