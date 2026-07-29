به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مصطفی علیزاده اظهار کرد: برخورد زنجیره‌ای ۷ دستگاه خودروی سنگین و سبک در بزرگ راه پیامبر اعظم (ص)، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد و ۳ مصدوم از میان خودروهای آسیب‌دیده نجات یافتند.

مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد، گفت: این حادثه ساعت ۹:۳۰ امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش و بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۳۶ و خودروی پیشگیری از ایستگاه ۳۰ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف سنگین که ۷ دستگاه خودرو شامل خودروهای سنگین و سبک درگیر بودند، ۳ نفر از سرنشینان مصدوم شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل، این افراد را از میان خودروهای آسیب‌دیده خارج و جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.

علیزاده تصریح کرد: عملیات ایمن‌سازی محل و جلوگیری از حوادث ثانویه نیز با همکاری نیروهای راهور به سرعت انجام شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.