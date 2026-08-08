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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

جان باختن۲ نفر در پی واژگونی پراید در محور کلات ـ درگز

جان باختن۲ نفر در پی واژگونی پراید در محور کلات ـ درگز

مشهد- مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور کلات ـ درگز و جان‌باختن دو نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهبودی از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور کلات ـ درگز و جان‌باختن دو نفر خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه یک نفر نیز مصدوم شد که با توجه به شدت جراحات و نیاز به دریافت خدمات تخصصی، برای ادامه روند درمان با بالگرد اورژانس به مشهد اعزام شد

وی با اشاره به تکرار حوادث رانندگی در محور کلات ـ درگز بیان کرد: این محور در ماه‌های اخیر از جمله جاده‌های پرحادثه شهرستان کلات بوده و ضرورت دارد موضوع ایمنی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای زیرساخت‌های این مسیر با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات از رانندگان خواست با توجه به شرایط محور، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، کمربند ایمنی ببندند و از هرگونه رانندگی پرخطر و خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند.

کد مطلب 6911204

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