به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زاده اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری تیبا در محور بجستان ـ فیضآباد، پنج کیلومتری یونسی، یک کشته و چهار مصدوم بر جا گذاشت. این حادثه ۱۹ مردادماه به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دانشگاه اعلام شد.
رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و تیم هلال احمر بجستان از نزدیکترین پایگاهها به محل حادثه اعزام شدند.
وی در تشریح این حادثه بیان کرد: با حضور نیروهای امدادی در محل، مشخص شد مصدومان پیش از رسیدن آمبولانسها توسط افراد حاضر در صحنه از داخل خودرو خارج شدهاند.
اسماعیل زاده تصریح کرد: پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، چهار مصدوم این حادثه با توجه به اولویتهای درمانی توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان آیتالله مدنی بجستان منتقل شدند.
رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ادامه داد: متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات وارده، در دم جان خود را از دست داد.
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