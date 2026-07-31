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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

اربعین نماد هویت مؤمنان و رسانه‌ای علیه اسلام‌هراسی است

اربعین نماد هویت مؤمنان و رسانه‌ای علیه اسلام‌هراسی است

انگوت - امام جمعه شهرستان انگوت گفت: اربعین تنها یک عمل مستحب نیست، بلکه نماد هویت، باور دینی، وحدت امت اسلامی و مقاومت در برابر استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان انگوت با اشاره به جایگاه زیارت اربعین در روایات اسلامی اظهار کرد: امام حسن عسگری (ع) زیارت اربعین را در کنار نماز به عنوان یکی از نشانه‌های مؤمن معرفی کرده‌اند که بیانگر اهمیت ویژه این شعیره الهی است.

وی با استناد به روایات فضیلت زیارت امام حسین (ع)، افزود: اربعین جلوه‌ای از عشق و معرفت به اهل‌بیت (ع) و بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام است که رسانه‌های غربی از درک حقیقت آن ناتوان هستند.

امام جمعه انگوت با بیان اینکه اربعین رسانه‌ای عظیم علیه اسلام‌هراسی است، تصریح کرد: صحنه‌های ایثار، خدمت‌رسانی رایگان موکب‌ها، وحدت مسلمانان و روحیه مقاومت، چهره واقعی اسلام رحمانی را به جهانیان معرفی می‌کند.

امام جمعه انگوت همچنین با اشاره به تحولات منطقه، اقدامات آمریکا و عربستان را در راستای تضعیف محور مقاومت ارزیابی کرد و گفت: ملت عراق با حمایت از مقاومت اسلامی و حضور گسترده در مناسبت‌های دینی، مخالفت خود را با سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا نشان داده‌اند.

کد مطلب 6904306

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